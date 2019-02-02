Umut veren futbol

ESKİ günlerini arayan F.Bahçe'nin ligde dört galibiyeti bulunuyordu. Ortada kredisi tükenen bir takım vardı ve herkes tek ihtiyacın bir kıvılcım olduğunun farkındaydı. Ersun Yanal, iki hafta üst üste evinde oynamanın bir fırsat olduğunu dile getirmiş, oyuncular da Malatya galibiyetinin verdiği özgüven ile Göztepe karşısına çıkmıştı. Ligin ilk yarısında İzmir ekibi evinde F.Bahçe'yi 1-0 ile geçip ilk puanlarını almıştı. Çıkışa geçen sarı-lacivertliler ise hem kaybedilen puanların telafisi hem de taraftarını sevindirmek için bundan iyi ortam bulamazdı.

SAVAŞAN, ısıran ve en önemlisi formasını terleten oyuncular maçın ilk dakikasından itibaren Göztepe'ye sahayı dar etti. Ege temsilcisinde G.Saray'a karşı çok da kötü oynamamasına rağmen mağlup ayrılınca bir umut, “Fener'i yeneriz, yolumuza devam ederiz” düşüncesi hâkimdi. Her ne kadar ilk yarıda F.Bahçe rüzgâr gibi esip, ikinci yarıda dursa da bir gol bile Göztepe'nin oyunu sertleştirmesine neden oldu.

F.BAHÇE'DEKİ değişim herkesi umutlandırdı. Sadık bir defansta, bir rakip stoperlerin tepesinde. Sağ kanadı koridor yapan İsla-Dirar ikilisi takımı sürüklüyor, Ayew'in oyuna katkısı ve Soldado, sarı-lacivertlileri havalandırmaya yetti. Yabancı hocaların ligimizde başarılı olamayacakları gözle görülüyor. Macera aramak yerine Ersun Hoca ile yola devam etmek daha akla uygundu. Çıkışın en büyük nedenlerinden biri de kuşkusuz Mehmet Ekici. “O nasıl adam geçmek, o nasıl gol Moses” demeden de geçmeyelim.

HAKEM Suat Arslanboğa ilk golde çok kritik bir karar verdi. Yan hakemi de tebrik etmek lazım. Hem pozisyonun başlangıcı, hem de Ayew'in ofsayta düşmediğini gördü, VAR'a başvurmaya gerek kalmadı. Ayrıca Soldado'nun golünü geçersiz sayarak doğru bir karar verdi. Ancak kart seçimleri beni şaşırttı. İlk yarıda Halil'in Dirar'ın ayağına basmasına kırmızı verebilirdi. Castro'nun Benzia'ya attığı uçan tekmede kart yine sarıydı. Jerome'a gösterdiği kırmızı kartta ise sonuna kadar haklıydı.

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