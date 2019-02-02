Trabzonspor’a bir şok daha!

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında sahasında MKE Ankaragücü’nü 1-0 mağlup eden Trabzonspor’da savunma oyuncusu Filip Novak’ın sol ayak baş parmağında çatlak meydana geldiği belirtildi. Yarın MR’ı çekilecek olan oyuncunun yapılacak olan kontrollerden sonra durumu netlik kazanacak. 57 dakikada oyundan çıkan Çek oyuncunun yerine ise Ibanez girmişti.

Sakatlıklar nedeniyle sıkıntı yaşayan Trabzonspor’da Onazi sezonu kapatmıştı. Sosa ise uzun süredir forma giyemiyordu.

Öte yandan aynı maç içerisinde sakatlık yaşayan Uğurcan Çakır ilk kontrollerinde sol ayak arka adalesinde yırtık meydan geldiği, bu oyuncunun da yarın çekilecek olan MR’dan sonra durumunun netlik kazanacağı bildirildi.

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TRABZONSPOR’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Yaşar Kiban Güven, Ankaragücü ile oynanılan maçta sakatlanan Novak’ın ayak birinci parmağında kırık tespit edildiğini, Uğurcan’ın durumunun ise pazartesi günü çekilecek MR’dan sonra belli olacağını bildirdi.

Güven, kulübün internet sitesinde Ankaragücü maçında sakatlık yaşayan oyuncular Filip Novak ve Uğurcan Çakır’ın sağlık durumlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Filip Novak’ın ayağına aldığı darbe sonucu sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldığını dile getiren Güven, “Oyuncumuzun yapılan muayenesi ve çekilen filmi sonrası sol ayak birinci parmağında kırık tespit edilmiş olup, tedavisine başlanmıştır” ifadesini kullandı.

Güven, Ankaragücü maçında sol arka uyluk adalesinde ağrı hisseden Uğurcan Çakır ile ilgili olarak ise oyuncunun pazartesi günü çekilecek MR sonrası sakatlığıyla ilgili teşhis konulacağını kaydetti.