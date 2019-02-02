Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman’ın büyük sıkıntısı: Her şeye rağmen…

Spor Toto Süper Ligin 20. haftasında sahasında MKE Ankaragücü’nü 1-0 yenen Trabzonspor’un teknik direktörü Ünal Karaman, rakipleri karşısında kazanmanın, 3 puan almanın güzel olduğunu söyledi.

Sakatlıklarla ilgili sıkıntılarla uğraştıklarına değinen Ünal Karaman, “Novak’ın ayak parmağında bir kırık söz konusu. Uğurcan’ın arka adalesinde yırtık şüphesi var. Her şeye rağmen mücadeleyi devam ettireceğiz. Bu stresli müsabakalarda ikinci golü bulamazsanız o stres maç boyunca hiçbir şekilde yakanızdan düşmüyor. Ne olursa olsun oyuncuların kazanma adına verdikleri mücadele son derece olumluydu. 3 puan aldığımız için mutluyuz” diye konuştu.

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Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir müsabaka oynadıklarını belirterek, “Her şeye rağmen kazanmak güzel. Çünkü bu 3 puan, ligde bulunduğumuz pozisyonu korumu ve daha alttaki takımların bize yaklaşmasını engelleme noktasında önemliydi. Kazanmak ve 3 puan almak güzel” dedi.

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