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Tolgay Arslan’dan flaş açıklama! ‘Beşiktaş’a dönmeyi hiç düşünmedim’
Fenerbahçe

Tolgay Arslan’dan flaş açıklama! ‘Beşiktaş’a dönmeyi hiç düşünmedim’

Fenebahçe'nin Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Tolgay Arslan, Spor Toto Süper Lig'i 20. haftasında oynanan Göztepe maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

2 Şubat 2019 13:44

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Göztepe’yi 2-0 mağlup etti ve bu sezon ilk kez üst üste iki kez kazanma başarısı gösterdi. Sarı-lacivertlilerin Beşiktaş’tan transfer ettiği Tolgay Arslan, yeni takımıyla ilk maçına çıkarken mücadele sonrasında açıklamalarda bulundu.

Habertürk gazetesinden Ahmet Selim Kul’un özel haberine göre başarılı futbolcu maç sonrasında, “Ersun hocanın beni çok istemesi, benimle özel görüşmesi, beni beğenmesi transferimde çok önemli faktördü ancak bununla sınırlı değildi. Başkan Ali Koç ve Semih Özsoy, son güne kadar beklememi söylediler ve söz verdiler. Ben de onlara söz verdim. Transferim de gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

Sadece Fenerbahçe’den teklif almadığını dile getiren Tolgay, “Yurt dışından da teklifler vardı. İlgilerine teşekkür ediyorum ancak reddettim. Beşiktaş’tan geri dönmem konusunda teklif geldi ama ben son güne kadar bekleyerek her şeyi, kadro dışı kalmayı bile göze aldım. Beşiktaş’a dönmeyi hiç düşünmedim” dedi.

Beşiktaş’la ilgili konuşmayı sürdüren başarılı orta saha “Basın toplantısında Beşiktaş’la ilgili düşüncelerimi söyleyeceğim ve o konuyu orada kapatacağım. Çok zor günler yaşadım. U21 takımıyla bile çalışmama izin vermediler. Benim için çok zor günlerdi. Son güne kadar bekleme konusunda söz verdim. Çok zordu. Son günlere doğru çok stresli oldu ve menajerim de kaygılanmaya başladı. Bu yüzden bu formayı üzerime geçirdiğimde çok duygulandım” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme 17:25 | 2 Şubat 2019
beşiktaş Fenerbahçe Tolgay Arslan
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