Snooker sever süper babaanne! Sosyal medya Fatma teyzeyi konuşuyor

33 yaşında Trabzon’dan taşınıp İstanbul’da yaşamaya karar veren Fatma babaannenin 3 oğlu 2’de kızı var. Fatma babaanne, torunu Çağdaş Tok'un Eurosport’ta spor spikerliğine başlaması ile snooker sevdası başlıyor. Çağdaş Bey'in anlattığı sporlardan birinin snooker olmasıyla olaylar gelişiyor. Kısa sürede snooker en sevdiği spor haline geliyor. Bu sayede Fatma babaanne Kadıköy’de bulunduğu evinde en büyük eğlencesi olan snooker maçlarına an be an takip etmeye başlıyor.

Snooker sevgisi ile herkesi şaşırtan Fatma babaanne öyle ki her turnuva öncesi arıyor, maç saatlerini ve bilgilerini alıyor, oyuncuların özel hayatlarına kadar tüm detayları takip ediyor.

Sporun Türkiye’de oynanmadığı konusunda serzenişte bulunan Fatma babaanne bu spora Higgins ilk şampiyonluğundan sonra izlemeye başladığını söyledi. Snoker sporunda favori oyuncularının Ronnie ve Mark Selby olduğunu söyleyen Fatma babaanne, “Mark Selby’i oğlum gibi seviyorum.” dedi.

Fatma babaanne, artistik patinajdan bisiklete birçok farklı dalda da uzmanlığını konuşturuyor.

İşte Fatma babaanne’nin muhteşem snooker röportajı…