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Rus sporcu Alexandra Stepanova’nın giydiği kıyafet olay oldu!

Rus artistik patinajcı Aleksandra Stepanova, Minsk’teki 2019 Avrupa Şampiyonası’nda partneri İvan Bukin ile birlikte gümüş madalyanın sahibi oldu. Ancak Stepanova’nın giydiği kıyafet performansının önüne geçti. Performanslarıyla büyüleyen ikili gümüş madalyaya layık görülürken izleyicilerin bir kısmında da tepki aldı.

2 Şubat 2019 11:16

Ivan Bukin'in partnerliğini yaptığı Stepanova, Belarus'un başkenti Minsk'te düzenlenen gala gösterisinde tüm dikkatleri üzerine çekti. İkili, gösteride ünlü Rus şarkıcı Alla Pugaçeva'nın romantik bir parçası eşliğinde dans etti. Ancak hayranlarının ilgisini çeken bu romantik dans değil, Stepanova'nın vücudunu tamamen kaplayan ve planlandığından biraz fazla iç gösteren kıyafeti oldu.

‘KOSTÜMÜN SEKSİ, EROTİK, BİRAZ DA KIŞKIRTICI OLMASINI İSTEDİĞİMİZ DOĞRU’

Sovetsky Sport'a yaptığı açıklamada Bukin, “Bu kostümün seksi, erotik ve biraz da kışkırtıcı olmasını istediğimiz doğru” dedi.

23 yaşındaki Stepanova ise, “Umuyorum ki kıyafetim fazla uygunsuz durmuyordu. Daha sonra gösterimizin kayıtlarını da inceleyeceğim. Tahmin edersiniz ki, kostümlerimizin buz pistindeki spot ışıkları altında nasıl görüneceğini önceden kestiremiyoruz. Yalnızca normal ışık altında görüyoruz. Belki kostüm üzerinde birkaç değişiklik yapabiliriz. Ancak gayet güzel göründüğünde karar kılarsak da, hiçbir değişiklik yapmayız” diye ekledi.

Avrupa turnuvasının şampiyonu Fransız artistik patinajcılar Gabriella Papadakis ve Guillaume Cizeron oldu. Stepanova ve Burkin ise hemen onların arkasından gelerek, gümüş madalya almaya hak kazandı.

Son güncelleme 11:17 | 2 Şubat 2019
Aleksandra Stepanova
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