Pınar Karşıyaka Beşiktaş Sompo Japan maçında arbede iddiası!

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde Pınar Karşıyaka’nın konuğu Beşiktaş Sompo Japan’ı uzatmalar sonucunda 89-87 mağlup ettiği müsabakanın ardından yaşandığı iddia edilen arbedeye ilişkin iki kulüpten de açıklama geldi. Beşiktaş Sompo Japan cephesinden yapılan açıklamada, Pınar Karşıyaka Yardımcı Antrenörü İnanç Koç’un siyah beyazlı takımın yardımcı antrenörü Aleix Duran’a fiziksel saldırıda bulunduğu belirtilirken; İnanç Koç, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) yaptığı açıklamada, “Maç bitiminde curcuna yaşandı. Kameraların ve 5 bin seyircinin olduğu salonda yumruk atsam 1 kişi bile görmez mi” ifadelerini kullandı.

İki cepheden mücadelede yaşananlar ile ilgili yapılan açıklamalar şu şekilde: Galatasaray ve Fenerbahçe arasında YouTube rekabeti! Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki rekabet, sahalardan YouTube platformuna taşındı. İki ezeli rakipten yapılan çağrılarla iki takım da kısa süre içerisinde takipçi sayısını artırdı. Galatasaray`ın 542 bin, Fenerbahçe`nin ise 537 bin takipçisi bulunuyor. İki takım Türkiye`nin zirvesinde ancak dünya devlerinin oldukça gerisinde yer alıyor. İlgili Haberi Oku

BEŞİKTAŞ SOMPO JAPAN: “İNANÇ KOÇ, ALEIX DURAN’A FİZİKSEL SALDIRIDA BULUNDU”

Beşiktaş: “Pınar Karşıyaka yardımcı antrenörü İnanç Koç’un kendisini tebrik etmek isteyen Yardımcı Antrenörümüz Aleix Duran’ın akreditasyon kartını koparmasına ve Duran’a fiziksel saldırıda bulunmasına büyük bir dehşet ve üzüntüyle tanık olduk. Kulübümüzde geçmişte sporcu olarak görev yapmış ve bulunduğu konum gereği sporseverlere örnek olması gereken İnanç Koç’u sergilemiş olduğu spor ahlakına yakışmayan fiilleri nedeniyle şiddetle kınıyor, gerekli cezayı alması için Türkiye Basketbol Federasyonu’nun ilgili kurullarını göreve davet ediyoruz.”

İNANÇ KOÇ: “YUMRUK ATSAM 1 KİŞİ GÖRMEZ Mİ?”

İnanç Koç: “Türk basketboluna 25 yıldır hizmet ediyorum. Maç bitiminde curcuna yaşandı. Kameraların ve 5 bin seyircinin olduğu salonda yumruk atsam 1 kişi bile görmez mi? Soruşturulmadan yazılan basit iddialar. Ciddiye almıyorum. Aleix Duran ilk yarı sonunda hakemleri sözleriyle baskı altına aldı. Duran, maç sonunda bizimle tokalaşmayarak saygısızlık yaptı.” Paul George attı Oklahoma City rahat kazandı! NBA`de Oklahoma City Thunder, Paul George`un 43 sayısının yardımıyla Miami Heat`i 16 sayı farkla yendi. İlgili Haberi Oku