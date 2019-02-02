Miha Zajc’i Fenerbahçe’den önce Galatasaray da istemiş!

Fenerbahçe’nin kadrosuna kattığı Miha Zajc’ı, Galatasaray’ın da transfer etme girişimlerinin bulunduğu ortaya çıktı. Milliyet gazetesinin haberine göre, sarı-lacivertlilerin Empoli’den takıma kazandırdığı genç yeteneği yakından tanıyan Sloven gazeteci Jure Bohoric, futbolcu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Sloven futbolcunun ülkesinin Olimpija takımından üç yıl önce, İtalya’nın Empoli kulübüne transfer olmasının hemen öncesinde sarı-kırmızılıların da devreye girdiğini belirten Bohoric ‘Galatasaray o dönem Zajc için girişimde bulundu. Futbolcunun transferi için nabız yokladı, ancak Empoli’nin sunduğu koşullar daha iyiydi ve Zajc soluğu bu takımda aldı’ dedi.

‘Fenerbahçe iyi transfer yaptı’

Fenerbahçe’nin doğru bir tercihte bulunduğu yorumunu yapan Sloven gazeteci şöyle devam etti: ‘Zajc müthiş bir futbolcu. Çok koşan, iyi paslar dağıtan ve oyunu çok iyi okuyan bir isim. İleri dönük orta saha oyuncusunun tüm meziyetleri kendisinde var. Uzaktan etkili ve klas şutları var. Her noktadan gol atabilir, frikikleri ölümcüldür. Henüz tüm potansiyelini sergilemediğinden eminim. Daha da iyi olacaktır’.

‘Vatandaşı Novak gibi olur’

Miha Zajc’ın ülkesinden ayrılıp İtalya’ya gittiği dönemde takım tercihinin şaşkınlık yarattığını dile getiren Sloven gazeteci ‘Empoli’ye transfer olması sürpriz oldu. Çünkü herkes çok daha iyi bir takıma gitmesini bekliyordu. Ne var ki Empoli’de tecrübe kazandı ve kendisini daha da geliştirdi. Fenerbahçe’de yıldız futbolcu olacaktır. Tıpkı bir dönem o takımda yıldızlaşan bir diğer Sloven futbolcu Dzoni Novak gibi…’ diye konuştu.

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