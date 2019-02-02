Gençlerbirliği ligin ikinci yarısına başlayamadı

Spor Toto Süper Lig’e veda ettikten sonra düştüğü 1. Lig’e 8 maçlık galibiyet serisiyle başlayan ve 3. haftada liderlik koltuğuna oturan başkent ekibi, devre arasına da zirvede girdi ancak 2. devre işler tersine döndü.

Devre arasına Denizlispor’un 5, Gazişehir Gaziantep’in 10 puan önünde lider giren kırmızı-siyahlılar, ikinci yarıya deplasmanda oynadığı Hatayspor maçıyla başladı. Zirve mücadelesi veren Hatayspor’a 3-1 mağlup olan başkent ekibi, hanesine puan yazdıramasa da lider koltuğunu bırakmadı.

Kırmızı-siyahlılar, Hatayspor yenilgisinin ardından 19. haftada Osmanlı Stadı’nda konuk ettiği Altınordu’ya 2-0 mağlup oldu.

Bu mağlubiyetle zirveyi Denizlispor’a kaptıran başkent takımı, 20. haftada kümede kalma mücadelesi veren eski teknik direktörü Fuat Çapa’nın çalıştırdığı Eskişehirspor ile deplasmanda karşılaştı. Renktaşı ekip karşısında sahadan 3-2 yenilgiyle ayrılan kırmızı-siyahlılar ilk devrede yakaladığı 8 maçlık galibiyet serinin tam aksi bir performansla ikinci yarıya başladı.

Sezonun 2. devresinde puan hanesinde yazan “41” rakamını bir türlü değiştiremeyen Gençlerbirliği, haftaya başkentin diğer temsilcisi Osmanlıspor ile karşılaşacak. Gençlerbirliği, Osman Özköylü yönetiminde 7 maçlık galibiyet serisi bulunan mor-sarılar karşısında kötü gidişe dur demeye çalışacak.

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“HEDEFİMİZE ULAŞACAĞIZ”

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Erkan Sözeri, “Biz 11 haftada iki gol yiyen bir takımız ama maalesef son haftalarda pozisyon verdiğimizde pas geçmiyor gol oluyor. Tekrar toparlayacağız” dedi. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Erkan Sözeri, son 3 haftadır kaybettiklerini ve bu konuda konuşmanın kolay olmadığını belirterek şunları söyledi:

“Beklemediğimiz sonuçlar aldık. İkinci yarıya çok avantajlı başlamıştık ama beklemediğimiz sonuçlar aldık. Bugün de almaya devam ettik. Aslında bunu da beklemiyorduk ama Eskişehirspor'un bugün canlı, iştahlı, seyircisinin önünde oynayacağını biliyorduk. Oyuncularıma fazla bir şey söyleyemiyorum tabii bir iki oyuncunun standardın altında oynadığı bir gerçekti ama genele baktığımız zaman bugün çok üretken oynadık. Pozisyonlar bulduk ama rakibimiz çok dirençliydi, agresifti, istekliydi. Biz öne geçsek daha farklı olurdu buna şüphemiz yok ama öne geçince dirençleri daha da arttı. Tabii Eskişhirspor'un bugün transferi açması, camianın bütünleşmesi, seyircinin gelmesi rakibimiz için artı ama her şeye karşı bugün puan ya da puanlar almalıydık. Maalesef olmadı. Gelen toplar hep gol oluyor. Biz 11 haftada iki gol yiyen bir takımız ama maalesef son haftalarda pozisyon verdiğimizde pas geçmiyor gol oluyor. Tekrar toparlayacağız. İkinci yarıya başlarken çok fazla avantajlarımız vardı. Bu avantajlarımızı kullanamadık ama hala kötü durumda değiliz. Toparlamak için zamanız var. Lig bizim için tekrar başlıyor gibi bir durum. Eskişehirspor'u kutluyorum gerçekten iyi ve güzel bir galibiyet. Maçın hakemlerini de tebrik ediyorum. Belki bir iki tane iki taraf için de hata yapmış olabilirler ama iyi bir maç yönettiler. 41 puanı ilk yarıda nasıl yaptıysak ikinci yarıda da artık bu talihsiz gidişimizi çevirip inşallah hedefimize ulaşacağız. Gençlerbirliği camiası kalitesi bunu her zaman yapabilecek güçte. Ama dediğim gibi biraz finallerde eksiğiz. Bazı oyuncularımız formsuz. Bunları toparlayacağız ve hedefimize ulaşacağız.”

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