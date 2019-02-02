Galatasaray’ın iki yeni transferleri sahada

Spor Toto Süper Lig’de 20. hafta mücadelesinde Aytemiz Alanyaspor’a konuk olan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, Göztepe maçına göre ilk 11’de 3 değişikliğe gitti. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Göztepe ile deplasmanda oynadıkları maçta forma giyen Maicon, Selçuk İnan ve Sinan Gümüş yerine Alanya deplasmanında, ilk 11’de sarı kart cezası sona eren Belhanda ile yeni transferler Mitroglou ve Luyindama’ya şans verdi.

Galatasaray'ın Kasımpaşa’dan kadrosuna kattığı yeni golcüsü Mbaye Diagne, Kasımpaşa’da forma giydiği dönemde kırmızı kart cezası olduğu için kadroda yer almadı.

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi kadrosunu belirledi! Galatasaray, UEFA`ya kadro bildiriminde bulundu. Teknik direktör Fatim Terim, kural gereği 3 yeni transfere yer verirken, 3 yeni transferi bildiremedi. İlgili Haberi Oku

GALATASARAY 11 YABANCIYLA ÇIKTI

Galatasaray’ın Aytemiz Alanyaspor karşısındaki ilk 11’inde hiç Türk oyuncu olmaması dikkati çekti.

Sarı-kırmızı takım karşılaşmaya Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Linnes, Ndiaye, Fernando, Feghouli, Belhanda, Onyekuru ve Mitroglou ile 11’iyle çıktı.

Snooker sever süper babaanne! Sosyal medya Fatma teyzeyi konuşuyor Sosyal medyada torununun attığı tweet sayesinde herkesin tanıdığı Fatma babaanne tam bir snooker tutkunu. Turnuvaları takip ediyor, teknikleri biliyor, oyuncuların özel hayatlarını bile takip ediyor. Eurosport`un özel haberi... İlgili Haberi Oku