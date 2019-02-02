Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala’dan hakem Alper Ulusay’a eleştiri

Babasının rahatsızlanması dolayısıyla karşılaşma sonrasında teknik direktör Fatih Terim, özel bir araçla stattan ayrıldı. Bu nedenle Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray’ın deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısına katılan yardımcı antrenör Ümit Davala, Terim’in babasına acil şifalar dileğinde bulundu.

Alanyaspor Galatasaray maçı öncesi Fatih Terim`i üzen gelişme... Maçtan sonra Adana`ya gitti Alanyaspor Galatasaray maçı öncesi ve sonrasında, babası Talat Terim`in rahatsızlığı nedeniyle demeç vermeyen Fatih Terim, maçtan sonra direkt olarak Adana`ya gitti. İlgili Haberi Oku

Karşılaşmanın hakemini eleştiren Davala, şöyle konuştu:

“Bu kadar iyi olmayan bir Galatasaray sahaya çıkıp, 1-1 berabere kalıyorsa, bu bizim ayıbımızdır. Maçın hemen 2-3. dakikasında Luyindama’ya verilen bir sarı kart var. Bu karşı karşıya pozisyondaydı. Ondan sonra Alanyaspor’un arkadan yapılan faulleri vardı. Hiç kart gösterilmedi. Hakemin biraz daha ince davranması gerekiyor. Bu maçlar artık bizim için final maçları. Sonuna doğru yaklaşıyoruz. O yüzden biraz daha hassas olmaları gerekiyor. İkinci yarı, 4 dakika uzatma verildi. Bu tür çok duran maçlarda 6-7 dakika uzatma veriliyor. Dört dakika uzatma veriliyor, 3 dakika 40 saniye sonra maç bitiriliyor. Bunu Alper Ulusoy’a sormak lazım ‘Acelesi mi vardı.’ Bizim için burada kaybedilen iki puan var.”

Rıdvan Dilmen`den Alanyaspor Galatasaray maçı yorumu: Mitroglou değil Malkoçoğlu olsa... Galatasaray`ın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçı yorumlayan Rıdvan Dilmen, Galatasaray`ın ilk yarıda çok kötü oynadığını söyledi. Rıdvan Dilmen, Galatasaray`ın yeni transferi Kostas Mitroglou için Mitroglou değil Malkoçoğlu olsa bir şey yapamazdı ilk yarıda ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku

Davala, ilk yarı Galatasaray’a yakışmayan, gereksiz top kayıpları yaşadıklarını ve talihsiz bir gol yediklerini söyledi. İkinci yarının başında eşitliği yakaladıklarını dile getiren Davala, final pasları olmayan bir sürü pozisyona girdiklerini kaydetti.