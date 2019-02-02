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Galatasaray ve Fenerbahçe arasında YouTube rekabeti!
Futbol

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında YouTube rekabeti!

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki rekabet, sahalardan YouTube platformuna taşındı. İki ezeli rakipten yapılan çağrılarla iki takım da kısa süre içerisinde takipçi sayısını artırdı. Galatasaray'ın 542 bin, Fenerbahçe'nin ise 537 bin takipçisi bulunuyor. İki takım Türkiye'nin zirvesinde ancak dünya devlerinin oldukça gerisinde yer alıyor.

Metin AKTAŞOĞLU 2 Şubat 2019 20:11

Bir asrı aşan ezeli rekabet günümüzde farklı mecralarda da yaşanıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray farklı spor branşlarında sahada verdiği mücadelenin yanında artık internet ortamında da rekabet içinde. YouTube’a da son dönemde, özellikle geride kalan kış transfer döneminde, oldukça önem veren iki takım takipçi sayısında da çetin bir mücadele halinde.

Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç’un “Camiaya Sesleniş” programında yaptığı çağrı, Galatasaray’da ise beklenen transferlerin YouTube’dan duyurulacağı açıklaması taraftarları üye olmaya itti ve kısa bir süre içinde Galatasaray, 542 bin, Fenerbahçe ise 537 bin YouTube takipçisine ulaştı. YouTube kanalında Fenerbahçe’nin 600 videosu bulunurken daha aktif olan Galatasaray’ın ise 2 bin 854 videosu bulunuyor. Bu da aslında yüklenen videolardan ziyade yapılan çağrıların etkisini gösteriyor.

Beşiktaş da tahmin edileceği üzere YouTube’da oldukça aktif. Toplamda 2 bin 5 video paylaşan siyah-beyazlıların takipçi sayısı ise 257 bin. Beşiktaş taraftarlarını da harekete geçirecek bir takip çağrısı, siyah-beyazlıların rakiplerine yaklaşmasını sağlayabilir. Paylaştığı 1087 video ile 109 bin takipçisi bulunan Trabzonspor da benzer bir çağrı ile takipçisini artırabilir.

Çağı yakalamak ve her mecrada Avrupa devleriyle yarışmak isteyen kulüplerimiz yakın zamanda YouTube’a daha fazla önem vermeye başladı ancak devlerle bu alanda yarışmak için çok çalışmak gerekiyor. YouTube’da en çok takip edilen spor konseptli kanallar arasında en üst sırada yer alan futbol kulübü 6 milyon takipçi ile 14. sırada yer alabilen FC Barcelona. Real Madrid ise 4 milyon 246 bin takipçi ile 23. sırada ve bu iki kulüp futbol kulüpleri arasında ilk iki sırada yer alıyor.

İşin ilginç yanı; bu iki kulübe yaklaşabilen ilk spor kulübü ise Liverpool ve 1 milyon 871 bin takipçi ile spor konseptli kanallar arasında 68. sırada yer almakta.

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Son güncelleme 20:18 | 2 Şubat 2019
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20 10 36
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20 9 33
5 Konyaspor
19 8 31
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