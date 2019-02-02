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Galatasaray UEFA Avrupa Ligi kadrosunu belirledi!
Galatasaray

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi kadrosunu belirledi!

Galatasaray, UEFA'ya kadro bildiriminde bulundu. Teknik direktör Fatim Terim, kural gereği 3 yeni transfere yer verirken, 3 yeni transferi bildiremedi.

2 Şubat 2019 14:15

Galatasaray transferin son saatlerinde Mbaye Diagne, Kostas Mitrogou ve Christian Luyindama’tı transfer ederek adeta gövde gösterisi yaptı.

Galatasaray’da Garry Rodrigues ile Serdar Aziz, takımdan ayrılmasının ardından iki isim otomatik olarak UEFA kadrosundan da çıkmış oldu. Ayrıca kadro dışı durumda olan Eren Derdiyok da sarı-kırmızılıların UEFA listesinden çıkarıldı.

Galatasaray’dan Stuttgart’a transfer olan 18 yaşındaki Ozan Kabak, kulüp altyapısından yetiştiği ve en az 2 yıl kulüpte yer aldığı için B listesine yazılarak Şampiyonlar Ligi’nde oynayabilmişti

Ozan’ın ayrılığı sonrası yine B listesine 1997 ve sonrası doğumlu, en az 2 yıl kulüpte bulunan bir isim daha eklenebilecek ve bu değişiklik, Galatasaray’uın mevcut 3 hakkının 2’ye düşmesine yol açmadı.

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi kadrosuna Marcao, Christian Luyindama ve Mbaye Diagne’yi ekledi. Yeni transferler Emre Taşdemir, Serdar Aziz ve Kostas Mitroglou kadroda yer almadı.

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Son güncelleme 14:30 | 2 Şubat 2019
fatih terim galatasaray uefa avrupa ligi
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