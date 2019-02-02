Fenerbahçe’nin borcu açıklandı

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen olağan yüksek divan kurulu toplantısında konuşan Karaçam, önlerindeki dönemde yaklaşık 4-4,5 milyar lira gibi bir rakamı döndürmeleri gerektiğini belirtti.

Bunun sihirli bir çözümünün bulunmadığını ve dayanışma içerisinde olmaları gerektiğini vurgulayan Karaçam, “Spor yasasında birkaç değişiklik yapılması bekleniyor. Biz bu değişikliklerin çok ilerisindeyiz. Devreden borcumuz 3,1 milyar lira. Yıllık cari giderler 1,5 milyar lira. Cari gelirler ise 600-700 milyon lira. Bir de bilanço dışı taahhütler var. Bunlar da 580-600 milyon lira. Yönetim olarak mali disiplini kurmaya çalışıyoruz ve büyük ölçüde bunu kurduk.” diye konuştu.

Yeni gelir kaynakları temin etmeye çalıştıklarını ve bunu başkan Ali Koç’un desteğiyle başardıklarını dile getiren Karaçam, şöyle devam etti:

“İçinde yaşadığımız ekonomik şartlar yeteri kadar cazip değil. Bir kampanya hazırlığı içerisindeyiz. Yükümüzün çok ağır olduğunu biliyoruz. Bunu bir defalık bir kampanyayla üzerimizden kaldıramayacağımızı da biliyoruz. Uzun soluklu bir mücadele ama yapacağız. Bununla alakalı farklı bir model tasarladık. Camiamızın gücünü ortaya koyacağız. Fenerbahçe neymiş, neleri yapabilir, bunu bütün dünya görecek. Hedefimiz, tüm Fenerbahçelilerin ve dostlarının bu yükün taşınmasında dayanışma içinde olmasını sağlamak. Bunun, gönüllülerimizin katkılarıyla olacağına inanıyoruz.”

Burhan Karaçam sözlerini, “Bunlar, Fenerbahçe’nin mali bağımsızlık yılı için atılacak ilk adımlar olsun.” diyerek noktaladı.

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