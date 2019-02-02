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SON DAKİKA | Fenerbahçe, UEFA listesine Moses, Sadık ve Tolgay’ı ekledi
Fenerbahçe

SON DAKİKA | Fenerbahçe, UEFA listesine Moses, Sadık ve Tolgay’ı ekledi

Son dakika... Fenerbahçe Kulübü, UEFA listesine Sadık, Moses ve Tolgay'ı ekledi.

2 Şubat 2019 13:50

Fenerbahçe Kulübü, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 12 Şubat’ta oynanacak Zenit maçı öncesi UEFA listesine 3 oyuncuyu daha ekledi.

Bu futbolcular yeni transferler Sadık, Moses ve Tolgay…

02 Şubat 2019 Tolgay Arslan`dan flaş açıklama! `Beşiktaş`a dönmeyi hiç düşünmedim` Fenebahçe`nin Beşiktaş`tan kadrosuna kattığı Tolgay Arslan, Spor Toto Süper Lig`i 20. haftasında oynanan Göztepe maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 13:53 | 2 Şubat 2019
Fenerbahçe uefa avrupa ligi
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