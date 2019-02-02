SON DAKİKA | Fenerbahçe, UEFA listesine Moses, Sadık ve Tolgay’ı ekledi

Fenerbahçe Kulübü, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 12 Şubat&#8217;ta oynanacak Zenit maçı öncesi UEFA listesine 3 oyuncuyu daha ekledi.. Bu futbolcular yeni transferler Sadık, Moses ve Tolgay&#8230;. \r. \r. \t\r. \t\t\r. \t\t\t02 Şubat 2019\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\r. \t\t\t\tTolgay Arslan`dan flaş açıklama! `Beşiktaş`a dönmeyi hiç düşünmedim`\r. \t\t\t\tFenebahçe`nin Beşiktaş`tan kadrosuna kattığı Tolgay Arslan, Spor Toto Süper Lig`i 20. haftasında oynanan Göztepe maçının ardından önemli açıklamalarda bulundu.\r. \t\t\t\tİlgili Haberi Oku\r. \t\t\t\r. \t\t\r. \t\r. \r. .