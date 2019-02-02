Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’dan Adebayor ve Slimani açıklaması

Spor Toto Süper Lig’de Göztepe’yi 2-0 yendikleri maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, adı transfer döneminde Fenerbahçe’yle geçen Medipol Başakşehir’in futbolcusu Emmanuel Adebayor ve sarı-lacivertli futbolcu İslam Slimani hakkındaki sorulara şu cevabı verdi:

“Adebayor’a maçta 10 metre yaklaştım daha önce. Onun dışında hiç tanımıyorum. Hiç de ilgilenmedim. Slimani’yle ilgili ise, onun kariyerinde bir oyuncu bizim ülkemizdeki bir takıma transfer ne zaman olsa heyecanla beklerdik. Oyuncumuz ilk yarıda bir türlü ritm yakalayamadı. Bunu yapamadı, yıprandı. Taraftarımız tepki gösterdi. Evet, bağlar zayıfladı, gitme noktasına geldi. Takım bulsa yardımcı da olacaktık ama artık bizimle… UEFA listemizde de var. Faydalanmak için son noktaya kadar imkanları değerlendireceğiz. Belki şu an sempatik değil ama kazanan Fenerbahçe’nin içinde o da istediği, arzuladığı noktaya ulaşacaktır.”

“SÜREKLİLİĞİ UZATAMIYORUZ”

Ersun Yanal, bu sezon ligde ilk kez üst üste maç kazandıklarını belirterek şunları kaydetti:

“Fenerbahçe’nin bugüne kadar oynadığı futbolun daha üstüne çıkmak için son haftalarda oldukça çaba harcıyoruz. Bu oyunu zaman zaman yükseltebiliyoruz, sürekliliğini uzatamıyoruz. Bunu yaptığımızda taraftarına zevk veren bir ekip olma yolunda gelişeceğiz. Bu sene sıralamadaki yer konusunda belki sıkıntı çekeceğiz ama en azından ligin kalan süresinde şampiyon gibi oynayan, şampiyonluğu kovalayan bir ekip gibi oynayan bir tablo ortaya koyacağız.”

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“AVRUPA LİSTESİ KISITLI”

UEFA Avrupa Ligi için verecekleri listenin sıkıntısını da yaşadıklarını dile getiren Yanal, “Avrupa listesi kısıtlı… Türkiye’de B listesi gücünü oluşturamayan takımlar var. A listesinde ise sınırlı sayıda oyuncu var. Biz de birçok oyuncumuzu kullanamayacağız. Seçim yaparken zorlanacağız. Maalesef bu bir sıkıntı” ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe’nin her zaman 3 puan için sahaya çıktığını anlatan Yanal, “İyi oyuncuları bir araya toplayabilirsiniz ama bunu performansa dönüştürmek başka. Biz bunun sıkıntısını yaşadık. Bunu gerçekleştirmek için zamana ihtiyacımız var. Ben bu zaman dilimini hızlandırmak, her maçı kazanmak ve bir takım ortaya koymak adına çalışıyorum. Bunu en kısa zamanda yapmak için çalışıyorum. Hedefimiz en çok puanı toplamak, bütün maçları kazanmak. Fenerbahçe’nin başka bir hedefi olamaz” diye konuştu.

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FOTOĞRAF AÇIKLAMASI

Fenerbahçeli bir taraftar grubunun Can Bartu Tesisleri’nde takımı ziyaret ettiği sırada çekilen bir fotoğraf karesinde başının neden önde olduğunun sorulması üzerine Yanal, “Maçta bile başım bazen yerde. Çekilen fotoğrafı öyle değerlendirmek komik. Bazen öyle bir fotoğraf çekersin ki parmak göze giriyormuş gibi gözükür. Taraftarımız bizim başımızın tacı. Taraftar bu işin sahibi. Biz Fenerbahçe’nin varlığını, gücünü taraftardan alıyoruz. Bugün gördünüz. Böyle güçlü taraftarlarla bu keyfi yaşamak mutlu ediyor” diyerek sözlerini tamamladı