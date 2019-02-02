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Fenerbahçe Göztepe maçında Fenerbahçe’nin yeni yıldızı korkuttu! Göz Göz 10 kişi kaldı!
Fenerbahçe

Fenerbahçe Göztepe maçında Fenerbahçe’nin yeni yıldızı korkuttu! Göz Göz 10 kişi kaldı!

Fenerbahçe Göztepe maçının 50. dakikasında konuk ekip Göztepe'den Jerome, Sadık Çiftpınar'a yaptığı müdahale ile kırmızı kart gördü. Bir süre acı içinde yerde kalan Sadık, tedavisinin ardından oyuna devam edebileceğini söyledi ve alkışlar içinde sahaya döndü. Sadık daha sonra 68'de oyundan çıkmak zorunda kaldı.

2 Şubat 2019 09:15

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasının açılış maçında Fenerbahçe, Göztepe’yi konuk ederken kritik karşılaşmanın 50. dakikasında Göztepe, 10 kişi kaldı. Göz Göz’de santrfor Jerome, Sadık Çiftpınar’a yaptığı müdahalenin ardından direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. 01 Şubat 2019 Ersun Yanal`dan tek değişiklik Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig`in 20. haftasında İzmir temsilcisi karşısında ilk 11`inde, geçen haftaki Evkur Yeni Malatyaspor maçına göre tek değişiklik yaptı. İlgili Haberi Oku

Suat Arslanboğa, tereddütsüz kırmızı kartına başvururken pozisyonun ardından Sadık, bir süre acı içinde yerde kaldı. Sağlık görevlileri önce saha içinde, daha sonra da kenarda Sadık’a ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Pozisyonun tekrar görüntülerinin ardından oyundan çıkması beklenen savunmacı, oyuna devam edebileceğini belirtti ve alkışlar arasında sahaya döndü. Sadık daha sonra 68’de oyundan çıkmak zorunda kaldı ve yerini Jailson’a bıraktı. 01 Şubat 2019 Fenerbahçe Göztepe maçı canlı yayın (İkinci yarı oynanıyor) | Fenerbahçe 1-0 Göztepe Fenerbahçe Göztepe maçı ile Spor Toto Süper Lig`de 20. hafta heyecanı başlıyor. Fenerbahçe evinde kazanarak seri yakalamak ve tehlike hattından kurtulmak isterken iki maçtır mağlup olan Göztepe de puan veya puanlar elde edip düzlüğe çıkmanın peşinde. Fenerbahçe Göztepe maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR`da... Fenerbahçe Göztepe canlı izle bağlantısı haberimizin içerisinde yer alıyor. 7`de Ayew ile durum 1-0 oldu. 50`de Göztepe`den Jerome kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. İkinci yarı oynanıyor. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 09:15 | 2 Şubat 2019
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