Fenerbahçe Göztepe maçı sonrası Tolgay Arslan’dan olay yaratan sözler!

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Fenerbahçe konuğu Göztepe’yi 2-0 mağlup ederken sarı-lacivertlilerin yeni transferi Tolgay Arslan, 63’te oyuna dahil olurken ilk maçının ardından flaş açıklamalarda bulundu. Tolgay, Fenerbahçe armasını öpmesi üzerine “Beni zor günlerde destekleyen Beşiktaş taraftarına da teşekkür ettim. Beşiktaş armasını bugüne kadar hiç öpmedim, bugün ilk kez arma öptüm. Bu içimden geldi. Tabii ki tepki olacak. Ben bunun farkındayım ama çok doğru bir karar verdiğimi bugün bana gösterdi” dedi.

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‘Türkiye’nin en büyük camiasının Fenerbahçe olduğunu gördüm…’

Transfer sürecini de anlatan Tolgay, “Benim için çok duygusal bir dönemdi. Eşim, çocuğum buradaydı. Zor bir dönem geçirdim. Eminim bundan sonrası çok daha güzel olacak. Ben Türkiye’ye ilk geldiğimde ülkenin en büyük camiasının Fenerbahçe olduğunu gördüm. Eski oyuncular hep bunu söylerdi. Kendim de buna şahit oldum. Çok zor 3.5 ay geçirdim. Taraftar da beni böyle karşıladı. Son güne kadar dik durdum, sabrettim. İmzadan sonra o anı hiç unutmayacağım. Çok duygusal bir gündü benim için. Formayı giydikten sonra her şeyi bıraktım orada artık. Zor günler geçirdim ama şimdi çok mutluyum” diye konuştu.

Tolgay, “Takımı tebrik etmek istiyorum. İyi oyunla hak ettiğimiz 3 puanı aldık. Kendi açımdan da iyi bir maç oldu. 3.5 ay sonra sahalara döndüm. Yavaş yavaş bu kulübe adapte olmak istiyorum. Taraftara çok teşekkür ederim, beni çok iyi karşıladılar. İki maç üst üste galibiyet aldık, küçük bir seri yakaladık. İnşallah bunun devamı gelir. Bu taraftar bunu hak ediyor” şeklinde oyunu değerlendirdi.

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