Chelsea fena patladı!

İngiltere Premier Lig’in 25. haftasında oynanan maçta Chelsea sahasında Huddersfield Town’ı 5-0 yendi. Stamford Bridge Stadı’ndaki mücadelede başkent ekibinin gollerini 16 ve 69. dakikalarda Gonzalo Higuain, 45 ve 66. dakikalarda Eden Hazard ile 86. dakikada David Luiz kaydetti.

Ligde son iki haftayı puansız kapatan Chelsea, bu galibiyetin ardından puanını 50’ye çıkardı.

Cenk Tosun`dan Kagawa`ya `23 numara` mesajı! Everton forması giyen milli golcü Cenk Tosun, Beşiktaş`ın yeni transferi Shinji Kagawa`ya mesaj gönderdi. Cenk mesajında, 23 numaralı formaya iyi bak. Kendimden biliyorum, çok uğurludur; sana da bol şans getirsin dedi. İlgili Haberi Oku

Zirve mücadelesi veren takımlardan Tottenham Hotspur, 83. dakikada Heung-Min Son’ın attığı golle Newcastle United’ı 1-0 mağlup etti.

Milli futbolcu Cenk Tosun’un 90 dakika forma giydiği mücadelede ise Everton, sahasında Wolverhampton’a 3-1 mağlup oldu. Cenk Tosun, takımının tek golünü atan Andre Gomes’e asist yaptı.

Snooker sever süper babaanne! Sosyal medya Fatma teyzeyi konuşuyor Sosyal medyada torununun attığı tweet sayesinde herkesin tanıdığı Fatma babaanne tam bir snooker tutkunu. Turnuvaları takip ediyor, teknikleri biliyor, oyuncuların özel hayatlarını bile takip ediyor. Eurosport`un özel haberi... İlgili Haberi Oku