Cengiz’in suyu

Ara transfer dönemi önceki gün itibariyle sona erdi. Kontrolsüz borçlanma yüzünden banka banka gezen kulüp yöneticilerinin hakim olduğu günümüzde tranfer rüzgarı da beklendiği gibi sakin esti. Transfer haberlerinin Galatasaray'dan sonra en flaş takımı ise lig lideri Medipol Başakşehir oldu.

İstanbul ekibi; Sivasspordan Robinho'yu (2 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro yıllık para) Şanghay Shenhua'dan Demba Ba'yı (bonservisi yok, yıllık ücreti için ise ‘mevcut rakamların seviyesinde' denildi) Altınordu'dan Alican Özfesli'yi (1 milyon euro) Hannover 96'dan Mete Kaan Demir'i (bedeli henüz bilinmiyor) Eskişehir'den kiralık olarak Cemali Sertel'i (yıllık 500 bin euro), kulüpsüz durumdaki Serdar Taşçı'yı (yıllık iki milyon euro) ve son olarak da Rubin Kazan'dan Fedor Kudryashov'ı (Bedeli henüz açıklanmadı) renklerine kattı.

Medipol Başakşehir, 31 yaşındaki sol bek Fedor Kudryashov'un transferini ise “Nereden geliyor bu değirmenin suyu” eleştirilerine yanıt olarak “Teşekkürler Cengiz Ünder” ifadesiyle duyurdu. Bahsedilen 2 yıl önce Cengiz'e karşılık Roma'dan alınan 13 buçuk milyon euro ‘bereketli' para.

O parayı dövize de yatırsan, repoya da yatırsan, dünyanın ekonomi sihirbazlarına da emanet etsen bu kadar bedelin karşılanması imkansıza yakın bir ihtimal. Arda başta olmak üzere ‘mevcut yıldızlara' verilen milyonları hesapa katmıyoruz bile. Nasrettin Hoca'nın ünlü ‘tavşanın suyu' fıkrası gibi… Ne diyelim Allah bereketini artırsın…

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