MAÇ SONUCU | Trabzonspor 1-0 Ankaragücü | Beş dakikalık ‘Fırtına’ yetti

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Trabzonspor, sahasında Ankaragücü’nü maçın hemen başında bulduğu golle 1-0 mağlup etti. Trabzonspor, böylece ligde ikinci yarıda ilk galibiyetine imza attı. Maddi sıkıntılar nedeniyle zor günler yaşayan Ankaragücü ise üst üste 6. maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Devre arasında transfer yasağı nedeniyle kadrosuna takviye yapamayan Trabzonspor, Onazi ve Sosa’nın yokluğunda çıktığı maçta Ankaragücü’nü mağlup etti. Ünal Karaman’ın öğrencileri, oldukça hızlı başladıkları ve 6. dakikada öne geçtikleri maçın son dakikalarında büyük stres yaşasalar da, üç puanı hanesine yazdıran taraf oldu.

Yaşadığı maddi sıkıntı nedeniyle birçok futbolcusunu kaybeden ve devre arasının en hareketli takımlarından biri olan Ankaragücü, yeni takviyelerinin de yer aldığı maçın son dakikalarında bir puanı kurtaracak fırsatlar yakaladı. Ancak girilen pozisyonlardan yararlanamayan Başkent ekibi, zorlu deplasmandan mağlup ayrıldı.

Stat: Medical Park

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Samet Çiçek, Murat Ergin Gözütok

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Toure, Novak (Dk. 57 Ibanez), Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Parmak (Dk. 90+2 Hosseini), Abdülkadir Ömür (Dk. 84 Amiri), Nwakaeme, Ekuban, Rodallega

MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Kitsiou, Yalçın Ayhan, Alihan Kubalas, Pinto, Moke (Dk. 74 Faty), Sedat Ağçay, Boyd, Moulin (Dk. 82 Aydın Karabulut), İlhan Parlak (Dk. 57 Sacko), Orgil

Gol: Dk. 6 Rodalllega (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Hüseyin Türkmen, Dk. 69 Ekuban, Dk. 85 Nwakaeme,

Dk. 90+5 Uğurcan Çakır (Trabzonspor) Dk. 48 Moke, Dk. 66 Sedat Ağçay, Dk. 90+1 Pinto (Ankaragücü)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL! 6′ Ceza alanı sağ tarafında Abdülkadir Ömür’ün pasında penaltı noktasının önünde topla buluşan Rodallega, rakiplerinden sıyrılarak kaleci Altay Bayındır’ın sağ tarafından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

8′ Boyd’un sağdan ortasında, savunmada Novak’a çarpan top üst direkten kornere çıktı.

9′ Boyd’un ceza alanı dışından sert ve düzgün vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, sağ tarafına gelen topu yatarak çeldi.

24′ Abdülkadir Ömür’ün pasında, ceza alanı içinde Rodallega’nın şutunda, kaleci Altay Bayındır topun sahibi oldu.

45′ Boyd’un soldan kullandığı köşe vuruşunda, Yalçın Ayhan’ın dokunduğu top kaleci Altay Bayındır’da kaldı.

48′ Ekuban’ın pasında, penaltı noktası üzerinde topla buluşan Rodallega’nın şutunda kaleci Altay Bayındır, tehlikeyi önledi.

49′ Rodallega’nın pasında, yakın mesafeden Ekuban’ın yerden vuruşunda kaleci Altay Bayındır’ın ayağıyla müdahale ettiği top direğin az farkla yanından kornere çıktı.

62′ Ceza alanına doğru sokulan Yusuf Yazıcı’nın yerden şutunda kaleci Altay Bayındır, iki hamlede topu kontrol etti.

80′ Rodallega’nın pasında, ceza alanı içinde savunmanın arkasında topla buluşan Ekuban’ın vuruşunda, açıyı daraltan kaleci Altay Bayındır, tehlikeyi önledi.

83′ Aydın Karabulut’un pasında, ceza alanı sağ çarpazında Sacko’nun sert şutunda top kaleci Uğurcan Çakır’dan döndü. Dönen topu Orgil, Aydın Karabulut’a çıkardı. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak Uğurcan Çakır’da kaldı.