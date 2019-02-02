MAÇ SONUCU | Kasımpaşa 1-3 Sivasspor | Kone şov yaptı!

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Kasımpaşa, sahasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor’a 3-1 mağlup oldu. Son haftalardaki düşüşü süren Kasımpaşa, ligde üst üste üçüncü maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Demir Grup Sivasspor, üç maç aradan sonra galibiyetle tanıştı.

İlk devrede oynadığı 17 maçta 20 gol atan yıldızı Diagne’yi Galatasaray’a satan Kasımpaşa, gol yollarında etkisiz bir görüntü sergiledi. Mustafa Denizli’nin öğrencileri, girdikleri gol pozisyonlarında bitirici vuruş eksikliği nedeniyle skor hanesine sadece tek gol yazdırabildi.

Geçtiğimiz hafta sahasında Trabzonspor ile berabere kalarak önemli bir puanı hanesine yazdıran Demir Grup Sivasspor, bir başka güçlü rakibi Kasımpaşa’yı da deplasmanda devirerek çıkışını sürdürdü.

Karşılaşmaya çok iyi başlayan Sivasspor, henüz 5. dakikada Emre Kılınç’ın golüyle öne geçemyi başardı. Kasımpaşa, 14. dakikada Perica ile eşitliği sağladı. İlk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda Sivasspor’da Kone fırtınası esti. Üç dakika arayla iki gol birden atan Kone, Demir Grup Sivasspor’u zorlu deplasmanda 3-1 öne geçirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca Sivasspor, Kasımapaşa deplasmanında üç puanı hanesine yazdıran ekip oldu.

Stat: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Mehmet Kısal

Kasımpaşa: Scuffet, Popov, Veysel Sarı, Ben Youssef, Özgür Çek, Josue Sa (Dk. 46 Tarkan Serbest), Koita (Dk. 67 Heintz), Pavelka (Dk. 77 Hajradinovic), Sadiku, Trezeguet, Perica

Demir Grup Sivasspor: Tolgahan Acar, Douglas, Bjarsmyr, David Braz, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Ndinga, Diabate (Dk. 81 Fatih Aksoy), Rybalka (Dk. 87 Özer Hurmacı), Emre Kılınç, Kone (Dk. 76 Muhammet Demir)

Goller: Dk. 6 Emre Kılınç, Dk. 66 ve 69 Kone (Demir Grup Sivasspor), Dk. 14 Perica (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 54 Perica, Dk. 67 Ben Youssef, Dk. 90 Hajradinovic (Kasımpaşa)

KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI

3′ Kasımpaşa gole yaklaştı. Özgür Çek’in ceza yayının önünden içeriye aşırttığı topa Trezeguet müdahale edemedi. Demir Grup Sivasspor savunmasından seken topu önünde bulan Perica’nın altıpasın içinde dar açıdan çektiği şutta meşin yuvarlağı kaleci Tolgahan kontrol etti.

GOL! 6′ Demir Grup Sivasspor öne geçti. Kone’nin derinlemesine pasında sağ kanatta savunmanın arkasına sarkan Diabate, ceza sahası içinde topu kontrol ettikten sonra arka direğe ortasını yaptı. Hiçbir futbolcunun dokunamadığı meşin yuvarlağa Emre Kılınç’ın arka direkte dar açıdan yaptığı vuruşta top filelere gitti: 0-1

GOL! 14′ Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Trezeguet’nin sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Perica’nın altıpasın önünden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1

32′ Rybalka’nın ara pasında sağ kanatta topla buluşan Diabate, hızla ceza sahasına girdi. Bu oyuncu karşı karşıya pozisyonda topu ayağından fazla açınca kalesini zamanında terk eden Scuffet, altıpas çizgisi üzerinde meşin yuvarlağı kontrol etti.

47′ Douglas’ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı orta-şut karışımı vuruşta topu ceza sahası içinde kontrol eden Kone’nin altıpasın önünden çektiği sert şutta meşin yuvarlak kaleci Scuffet’ten döndü.

GOL! 66′ Demir Grup Sivasspor tekrar öne geçti. Diabate’nin ceza sahası dışı sağ çaprazdan açtığı ortada müsait durumdaki Kone’nin altıpasın içinde yaptığı şık kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-2.

GOL! 69′ Demir Grup Sivasspor farkı 2’ye çıkardı. Rybalka’nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Kone’nin arka direkte altıpas çizgisi üzerinde yaptığı kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-3.

90+1′ Önünde bulduğu topla sol kanatta hareketlenen ve ceza sahasına giren Emre Kılınç’ın pasında Muhammet Demir’in penaltı çizgisi yakınında karşı karşıya yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.