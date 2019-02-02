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MAÇ SONUCU | Evkur Yeni Malatyaspor 1-1 Kayserispor
Futbol

MAÇ SONUCU | Evkur Yeni Malatyaspor 1-1 Kayserispor

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Malatyaspor ile Kayserispor'un karşı karşıya geldiği mücadele 1-1 sona erdi.

2 Şubat 2019 13:15

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Kayserispor, 14. dakikada Artem Kravets ile öne geçti. Yeni Malatyaspor, 19. dakikada Danijel Aleksic ile eşitliği buldu. Malatyaspor’un 33. dakikaa Danijel Aleksic ile bulduğu gol ise VAR kararıyla iptal edildi.

Mücadelede başka gol olmayınca iki takım puanları paylaştı.

Bu sonucun ardından Malatyaspor puanını 33’e, Kayserispor ise 22 puana yükseldi. Gelecek hafta Malatyaspor, Konyaspor’a konuk olacak. Kayserispor ise sahasında Fenerbahçe’yi ağırlayacak.

Son güncelleme 15:40 | 2 Şubat 2019
kayserispor yeni malatyaspor
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
19 12 41
2 Galatasaray
20 10 36
3 Yeni Malatyaspor
20 9 33
4 Trabzonspor
20 9 33
5 Konyaspor
19 8 31
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