Fenerbahçe’de Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulunun olağan toplantısı başladı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, kulübün sportif başarı açısından 2018 yılını iyi bir şekilde geride bıraktığını belirtti.

Geride kalan seneyi iki başkanın yönettiği bir dönem olarak geçirdiklerini hatırlatan Vefa Küçük, “Eski başkanımıza kulübe verdiği emekler için teşekkür ediyorum. Yeni başkanımıza da hem teşekkür ediyor hem de başarılar diliyorum. 2018 yılında sportif başarılarımız büyük umutlarla, bizi mutlu eden detaylarla kapanmıştır.” diye konuştu.

Fenerbahçe’nin bir spor kulübü olduğunun altını çizen Vefa Küçük, şu ifadeleri kullandı: Tabii ki futbol hem Türkiye’de hem dünyada en çok ilgi çeken en önemli spor dalı ancak biz spor kulübüyüz. Dokuz branşta yarışıyoruz ve senelerdir, bu sene de dahil hem Türkiye’de hem Avrupa ve dünyada büyük başarılar elde ettik. 2018 yılı kulübümüz için başarılı geçmiştir. Sadece futbol olarak bakarsak başarılı diyemeyiz ama alacağımız sonuçlarla hem bugünümüze hem de geleceğimize daha huzurlu, rahat ve güvenli bakacağız.”

Faruk Ilgaz Tesisleri’nde devam eden Yüksek Divan Kurulu olağan toplantısında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç konuştu

Ali Koç’un sözleri: “Biraz format değişikliği oldu. Güzel bir haber oldu. Yönetim kurulu üyemiz Alper Kırşen, hastaneye gitti. Eşi şu anda doğum yapmak üzere. Aramıza katılmak üzere… Bu toplantılara çok önem veriyoruz. Sevil hanıma ve sayın Burhan Karaçam’a sunumları için teşekkür ediyorum.

“Enkaz edebiyatı yapmaya gelmedik”

Enkaz edebiyatı yapmaya gelmedik. Biz buraya hak ettiği yapıya, mutlu ve gururlu yarınla taşımaya geldik. Umutlu bir gelecek bu göreve talip olduk. Uzun bir yol. Çetrefilli yolda en büyük gücümüz camiamızın desteğidir. Sizlerle en şeffaf şekliyle sizlerle paylaşmalıyız. Sizler de bu tabloları analiz etmelisiniz. Olup bitene hakim olmalısınız. Bizim gayemiz, hedefimiz şeffaf, hesap veren bir yönetim anlayışı ve sorgulayabilen üye yapısı. Bu kulüp kültürü olmak durumundadır.

“Çok verimli bir kamp dönemi yaşadık”

Futbol takımımız olağan dışı durumlar yaşadı. Ama buradan çıkacağız. Bu takım söylendiği kadar kötü takım değildir. İkinci yarıda bunu göreceğiz. Çok verimli bir kamp dönemi yaşadık. Ocak ayı transfer yapmak zordur. Takımlar yıldız oyuncularını bırakmak istemezler. Yoğun bir çalışmayla eksik bölgelere 5 kilit transfer yaptık. Bu adımların meyvelerini toplayacağız. Bir tek santfora transfer yapamadık.

“İnşallah Barış Alıcı Malatya’da pişecektir”

Kulübümüzün mali durumunu göz önünde bulundurmak durumundayız. Uygun maliyetli, yüksek potansiyelli oyuncuları kadromuza katmaya çalıştık. Yabancı kotasına sınırlandırmaları da göz önünde bulundurarak Türk oyunculara ağırlık verdik. Reyes’ten verim alamadık, kendisi İspanya’ya verdik. Barış Alıcı’yı Malatyaspor’a kiraladık. İnşallah orada pişecek. Gönlümüzde farklı yeri alan iki yer vardır, biri Rize diğeri Sivas. Rize’yi kiralamak bizi mutlu etti.

“UEFA listesine 3 kişi eklemek zorundasınız”

UEFA listemize 3 kişi eklemek zorundasınız. Seçim zor bir seçimdi. Bir tercih yapmak zorundaydık. Dün gece itibarıyla yaptık. Önce Malatyaspor ve Göztepe maçlarında elde ettiğimiz galibiyetler 3 puanın ötesinde. Ligdeki varlığımız için çok önemli psikolojik bir eşik oldu. Lige F.Bahçe’ye hiç yakışmayan bir başlangıç yaptık. Önümüzdeki sezon Fenerbahçe, Ersun hoca en önemli şampiyonluk adayı olacaktır. Birkaç takviye ile Fenerbahçe önümüzdeki sezon için favoridir. Geleceğimiz ile ilgili en büyük umut büyük Fenerbahçe taraftarı olmuştur.

Taraftar olarak senkronize olamadık”

Taraftar olarak senkronize olamadık. Küfüre karşıyız dedik. Dün hiç gereği yoktu. Bir nebze oldu, çok kısa oldu. Hem bize yakışmıyor hem de maddi açıdan büyük bir külfet oluyor. Küfürden ve taraftar olaylarından yediğimiz cezalar büyük oranda azaldı.

“Elimizi gerekirse kayanın altına koyarız”

Biz en kötü günde elimizi taşın altına koyduk. Fenerbahçe için gerekirse elimizi kayanın altına da koymaya hazırız.

Hakem hataları

Bursaspor ve Malatyaspor maçlarında sonuçlara direkt olarak etki eden hakem kararlarına maruz kalınca istemeden de olsa gündeme getirdik. Önce Bursaspor sonra Yeni Malatyaspor maçındaki kararların ardından maçı kazanmış olmamıza rağmen kimseye hakaret etmeden hatalara dikkat çekmeye çalıştık. Ama bizim kimseye düdük astırmak, ya da federasyona baskı yapmak gibi bir niyetimiz yok.

“120 milyon euroya yakın kaynak yarattık”

Omuz omuza verip Fenerbahçemiz için kaynak yaratmalıyız. Kampanya yapmak zorundayız. Her anlamda kulübümüzün gelirlerini artıkmak zorundayız. Kulübe sahip çıkmanızı önemli rica ediyorum. 120 milyon euroya yakın kaynak yarattık.

Fenerbahçe`den Slimani ve transfer açıklaması Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, Göztepe karşılaşmasının ardından transferlerle ilgili öenmli açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku