Alman basınında şoke eden iddia! ‘Beşiktaş, iflas tehlikesi yaşıyor’

Almanya’nın ünlü gazetesi Bild, Beşiktaş’ın iflas tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu yazdı. Yıldız futbolcularla yüksek maaşları nedeniyle yolların ayrıldığı ve Fikret Orman ile Şenol Güneş arasında anlaşmazlık yaşandığı öne sürüldü.

Bild’de siyah beyazlı takımın zirve yarışının uzağında kalması ve takımdaki önemli futbolcuların ayrılmasıyla ilgili analize yer verildi, “Türkiye’nin en eski kulübü Beşiktaş’ın ölümcül düşüşü” başlığı kullanıldı.

Bild’de yer alan haberlerde şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye’nin en eski kulübü olan Beşiktaş, iflas tehlikesiyle karşı karşıya. Yıldız oyuncular maaşları nedeniyle kulüpten ayrıldı ve yeni sponsor bulmaları giderek zorlaşıyor. Başkan ve teknik direktör arasındaki anlaşmazlığın ardından Süper Lig’de yokuş aşağı inişe geçtiler. Önümüzdeki yaz Türk futbolunda büyük bir değişim yaşanabilir.”

Fenerbahçe Göztepe maçı sonrası Tolgay Arslan`dan olay yaratan sözler! Fenerbahçe Göztepe maçı sonrası Tolgay Arslan açıklamalarda bulundu ve gündeme damga vuran ifadeler kullandı. Tolgay, Beşiktaş armasını bugüne kadar hiç öpmedim, bugün ilk kez arma öptüm. Bu içimden geldi. Tabii ki tepki olacak. Ben bunun farkındayım ama çok doğru bir karar verdiğimi bugün bana gösterdi dedi. İlgili Haberi Oku

BEŞİKTAŞ’TAN TEPKİ!

Beşiktaş resmi sitesinden Bild gazetesinin iddialarına yanıt verdi:

“Alman gazetesi Bild’in 116 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en köklü kulübü hakkında hiçbir gerçekliğe dayanmayan, sadece yoruma dayalı yapılan haberinin gerçeklerle ilgisi yoktur.

Aksine, son yıllarda UEFA temsilcilerinin bile bütün raporlarında ülkemiz futbol kulüplerinin içinde bulundukları genel finansal tablolara kıyasla, Beşiktaş JK gidişat olarak en iyi kulüp gösterilmektedir.

Bununla birlikte Kulübümüzden, gazetecilik etiği gereği herhangi bir görüş bile sorulmadan, genel yorumlar üzerinden hazırlanan bu haberin hangi dayanaklarla oluşturulduğunu sorgulamak durumundayız.

Konuyla ilgili Almanya’da yasal çerçevede gerekli işlemlerin yapılmakta olduğunu kamuoyunun bilgilerine sunarız.”