Ali Koç: ‘Taraftar daha çok ziyaret edecek’

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bir taraftar grubunun idmanı ziyaret ederek oyuncularla ve teknik heyetle bir araya gelmesinin eleştirilmesi ile ilgili divan kurulunda açıklamalarda bulundu.

Sosyal medyada bu konunun büyütüldüğünü belirten Ali Koç, “Taraftar ziyareti polemik haline gelmiş, konunun çarpıtıldığını düşünüyorum. Birkaç fotodan alınan intiba, ziyaret eden taraftar grubunun da ‘gerekeniyaptık’ gibi bir hashtag koyması. Bu ne ilk taraftar grubu ziyaretidir, ne de sondur. Burada biz yeni bir canlanmaya ihtiyaç duyarken, bunun içinde taraftar grubu da önemlidir. Bu benim bizzat onay verdiğim bir ziyarettir. Hesap sorma, hesap verme söz konusu değildir.” ifadelerini kullandı.

“BAŞKA TARAFTAR GRUPLARI DA ZİYARET EDECEK”

Takımın motivasyon kazanması anlamında bu ziyaretlerin önemli olduğunu söyleyen başkan, “Ben her zaman söyledim, yönetici, başkan, oyuncu, herkes yolcu, taraftar hancıdır. Taraftarın benim nezdimde yeri çok önemlidir. İlerleyen dönemlerde başka taraftar gruplarının da ziyareti olacaktır. Takımımızın her türlü motivasyona ihtiyacının olduğu bir dönemden geçiyoruz. Takımın en büyük eksiği öz güven eksikliği, maç kaybetme korkusudur ve bunları aşıyoruz. Ersun hocamızın yaklaşım tarzına baktığımız zaman, sadece sahada yaptıkları değil, verdiği psikolojik destek de çok önemlidir. Taraftar grubunun buraya gitmesinin bu kadar önemsenmesini yadırgıyorum, bu ziyaretler devam edecektir.” dedi.

“G.SARAY FOTOĞRAFI İÇİN DE YERDEN YERE VURULDUK”

Bazen bir fotoğrafın çok abartıldığını kaydeden Ali Koç, “Galatasaray maçından sonra, Galatasaray yöneticileri ile çektirdiğimiz 1 kare fotoğraftan dolayı yerden yere vurulmuştuk, bu yüzden buna bu kadar ehemmiyet vermiyorum.” diye konuştu.

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