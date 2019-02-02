Alanyaspor Galatasaray maçı sonrası Sergen Yalçın’dan açıklamalar: ‘Galatasaray’ın pozisyonu yoktu’

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Aytemiz Alanyaspor, konuğu Galatasaray’la 1-1 berabere kalırken maçın ardından Sergen Yalçın karşılaşmayı değerlendirdi. Yalçın, “Takımın oyunundan memnunum. Bireysel performanslardan da memnunum. Sahada güçlü bir görüntü veriyoruz. Rakibe deplasmana geldiğini hissettirmek istedik, bunu çok iyi yaptık. Baskıda kaptığımız toplarda oynamayı da becerdik. Bunlar zor şeyler, bugün hepsini yaptık. Rakibi oynatmadık, rakibi hataya zorladık. Çok hata yaptırdık rakibe” dedi. Galatasaray ve Fenerbahçe arasında YouTube rekabeti! Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki rekabet, sahalardan YouTube platformuna taşındı. İki ezeli rakipten yapılan çağrılarla iki takım da kısa süre içerisinde takipçi sayısını artırdı. Galatasaray`ın 542 bin, Fenerbahçe`nin ise 537 bin takipçisi bulunuyor. İki takım Türkiye`nin zirvesinde ancak dünya devlerinin oldukça gerisinde yer alıyor. İlgili Haberi Oku

Ofansif oynadıklarını söyleyen Sergen Yalçın, “Rakibe çok az sayıda pozisyon verdik. Galatasaray da iyi savundu, biz de iyi savunduk. Biz aslında çok ofansif takımla çıktık. Ama oyuncularımız alan kapatmayı iyi yaptılar. Galatasaray’ın attığı golün dışında bir pozisyonu ya vardır, ya yoktur” diye konuştu.

Djalma’nın golü ile ilgili görüşleri sorulan Sergen Yalçın, golü “Djalma’nın attığı gol, senenin golü olabilir. Çok yetenekli bir oyuncu, bu tarz işler yapabiliyor. Yükselen bir performansı var. Oyuncuların zeka ve psikolojik durumları, maç performanslarını etkiliyor” şeklinde değerlendirdi. Rıdvan Dilmen`den Alanyaspor Galatasaray maçı yorumu: Mitroglou değil Malkoçoğlu olsa... Galatasaray`ın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçı yorumlayan Rıdvan Dilmen, Galatasaray`ın ilk yarıda çok kötü oynadığını söyledi. Rıdvan Dilmen, Galatasaray`ın yeni transferi Kostas Mitroglou için Mitroglou değil Malkoçoğlu olsa bir şey yapamazdı ilk yarıda ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku