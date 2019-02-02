Alanyaspor Galatasaray maçı öncesi Fatih Terim’i üzen gelişme… Maçtan sonra Adana’ya gitti

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’la 1-1 berabere kalırken Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, babasının rahatsızlığı nedeniyle maç öncesinde ve maç sonrasında röportaj vermedi.

Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören 94 yaşındaki Talat Terim’in durumunun ağırlaşması nedeniyle maç öncesinde de Adana’ya gidip tekrar müsabakadan başlamadan Alanya’ya dönen Fatih Terim, müsabakanın ardından da direkt olarak Alanya’dan Adana’ya geçti.

Maç öncesi ve maç sonrası röportajlarda Terim’in yerine Ümit Davala demeç verdi. Fatih Terim’in kızı Merve Terim Çetin de Talat Terim hakkında bir paylaşımda bulundu.

Dayan Dedem pic.twitter.com/R72qxUjoVE — Merve Terim Çetin (@mrmrscetin) 2 Şubat 2019

Buse Terim de Adana’ya yaptığı uçak seyahatinden bir fotoğraf paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde rahatsızlığının artması sonucu Adana’da tedavi gördüğü özel hastanede yoğun bakım ünitesine alınan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in babası Talat Terim’in tedavisi sürüyor. Göztepe karşılaşması öncesi kente gelerek babasının yanında olan Fatih Terim, Aytemiz Alanyaspor maçı öncesi de geldiği kentten karşılaşmaya takımının başında çıkmak için ayrıldı. Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından basın toplantısına katılmayan Terim, stattan ayrıldıktan sonra Adana’ya doğru yola çıktı. Terim’in babasının durumununu ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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