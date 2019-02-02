MAÇ SONUCU | Aytemiz Alanyaspor 1-1 Galatasaray

Spor Toto Süper Lig’de 20. haftanın kritik karşılaşmasında Aytemiz Alanyaspor Galatasaray, Antalya’da bir araya geldi. Kadrosunu ara transfer döneminde güçlendiren Galatasaray, kazanarak maç fazlasıyla Medipol Başakşehir’le farkı üçe indirmek isterken taraflar sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray 36 puana yükselirken ev sahibi Aytemiz Alanyaspor 25 puana çıktı. Alanyaspor Djalma Campos’un muhteşem golüyle 45+4’te 1-0 öne geçerken tabelayı belirleyen 52’de Sofiane Feghouli’nin dar açıdan şık golü oldu.

Lisansları çıkarılan 3 futbolcudan Mitroglou ile Luyindama, Fatih Terim’in görev vermesiyle Aytemiz Alanyaspor’a karşı sahada yer aldı. Diagne ise Kasımpaşa’dan kalan cezası nedeniyle sarı-kırmızılı formayı giyemedi. Sarı-kırmızılı takımda, Japonya Milli Takımı ile Asya Kupası’nda mücadele eden Yuto Nagatomo ve uzun süreli sakatlığı bulunan Emre Akbaba, Göztepe’ye karşı görev yapamadı.

AYTEMİZ ALANYASPOR – GALATASARAY

STAT: Bahçeşehir Okulları Stadı

SAAT: 19.00

YAYIN: Bein Sports 1

GALATASARAY ALANYASPOR CANLI İZLE (beIN SPORTS üyeliği gerektir)

HAKEM: Alper Ulusoy

AYTEMİZ ALANYASPOR: Haydar, Baiano, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Ceyhun, Efecan, Campos, Villafanez, Fernandes, Cisse

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Linnes, Ndiaye, Fernando, Fehgouli, Belhanda, Onyekuru, Mitroglou

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim Galatasaray UEFA Avrupa Ligi kadrosunu belirledi! Galatasaray, UEFA`ya kadro bildiriminde bulundu. Teknik direktör Fatim Terim, kural gereği 3 yeni transfere yer verirken, 3 yeni transferi bildiremedi. İlgili Haberi Oku