TRANSFER HABERLERİ | İşte son iki gün yaşanan bütün transfer gelişmeleri…

Türkiye ve Dünya’da ara transfer döneminin bitmesinin ardından transfer piyasasındaki bütün transfer iddialarını ve resmilik kazanan haberleri sizlerle…

İşte transfer gündeminde yaşananlar;

01 Şubat 2019 – 00:00 | Futbolda “ara transfer” olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi Türkiye’de sona erdi.

31 Ocak 2019 – 23:56 | Medipol Başakşehir, sol bek Fedor Kudryashov’u bedelsiz olarak renklerine bağladı.

31 Ocak 2019 – 23:17 | Fenerbahçe, Empoli’de forma giyen Sloven futbolcu Miha Zajc ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

31 Ocak 2019 – 23:14 | Beşiktaş, Borussia Dortmund’un dünyaca ünlü Japon yıldızı Shinji Kagawa’yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

31 Ocak 2019 – 23:13 | Galatasaray, yeni transfer Christian Luyindama Nekadio’yu resmen açıkladı. Galatasaray Kulübü’nden KAP’a yapılan açıklamada “Profesyonel futbolcu Christian Luyindama Nekadio ve kulübü S.A. Standard De Liege ile oyuncunun 2018-2019 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne 3.000.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca Şirketimiz 2019-2020 sezonu yaz transfer döneminde oyuncunun satın alma opsiyonuna tek taraflı olarak sahiptir. Futbolcuya ise 2018-2019 futbol sezonu için net 600.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir” ifadelerine yer verildi.

31 Ocak 2019 – 22:44 | Barcelona, Brezilyalı futbolcu Emerson Aparecido Leite De Souza Junior’u transfer etti.

31 Ocak 2019 – 22:29 | Aytemiz Alanyaspor, Chievo Verona’da forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Joel Obi’yi sezon sonuna kadar kiraladı.

31 Ocak 2019 – 22:28 | Atiker Konyaspor eski takım kaptanı Ali Çamdalı ile sezon sonuna kadar yeniden anlaştı.

31 Ocak 2019 – 22:16 | Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Galatasaray’ın kadro dışı bıraktığı Eren Derdiyok’a takip oldu. [İddia]

31 Ocak 2019 – 21:51 | Borussia Dortmund Kulübü, Kagawa transferinde sezon sonu 1.5 milyon euro satın alma opsiyonunu kaldırdı. [İddia]

31 Ocak 2019 – 21:13 | Galatasaray’ın Standard Liege’den kadrosuna dahil etmek istediği Kongolu stoper Christian Luyindama, İstanbul’a geldi.

31 Ocak 2019 – 21:08 | MKE Ankaragücü, Wolfsberger’den Dever Orgill ve Demir Grup Sivasspor’dan Aydın Karabulut’u kadrosuna kattığını açıkladı.

31 Ocak 2019 – 20:48 | İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, kulüp rekoru kırarak orta saha oyuncusu Miguel Almiron’u renklerine bağladı. İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Atlanta United’de forma giyen Paraguaylı futbolcuyla 5,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. 24 yaşındaki futbolcuya verilen 21 milyon sterlinlik (143 milyon TL) bonservis bedeli kulüp tarihine geçti.

31 Ocak 2019 – 19:53 | Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un yeni transferleri Gabriel Obertan, Samuel Emem Eduok, Rashad Muhammed, Kristian Fardal Opseth, Pierre Kanstrup ve Serkan Kurtuluş için imza töreni düzenlendi.

31 Ocak 2019 – 19:43 | Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hannover, Beşiktaş’ın transfer etmek için İstanbul’a getirdiği Japon futbolcu Shinji Kagawa için kulübüyle anlaşma sağladıklarını duyurdu. Alman ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Shinji Kagawa için Borussia Dortmund ile anlaşmaya vardık. Kagawa’nın Beşiktaş’a gitme imkanı da var, karar artık futbolcunun” ifadeleri kullanıldı.

31 Ocak 2019 – 19:35 | Galatasaray, Marsilya'nın forveti Kostas Mitroglou'nu 1,5 yıllığına kiraladığını açıkladı. Oyuncuya 6 ay için 1 milyon 500 bin Euro, gelecek sezon için 2 milyon 600 bin Euro ödenecek.

31 Ocak 2019 – 19:30 | İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, forvet oyuncusu Anthony Martial ile sözleşme yeniledi. İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Fransız futbolcuyla 2024 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşme imzalandığı kaydedildi.

31 Ocak 2019 – 18:30 | Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan ve para konusunda anlaşamadığı için Beşiktaş’a gitmeyi kabul etmeyen Şener Özbayraklı ile yeni sözleşme imzalayacak. [İddia]

31 Ocak 2019 – 18:26 | Fenerbahçe, Beşiktaş'tan transfer ettiği orta saha oyuncusu Tolgay Arslan ile sözleşme imzalandığını resmen duyurdu. Sarı lacivertli kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamda, 28 yaşındaki futbolcu il 3,5 yıllık + 1 yıl opsiyonlu anlaşma sağlandığı belirtildi.

31 Ocak 2019 – 18:05 | Spor Toto Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Auremir Dos Santos ile yollarını ayırdı.

31 Ocak 2019 – 18:00 | Antalyaspor, kulüpte düzenlenen törende ‘Fredy’ adıyla tanınan Alfredo Kulembe Ribeiro, Amilton Minervino da Silva ve Tarık Çamdal ile sözleşme imzaladı.

31 Ocak 2019 – 17:22 | ÖZEL HABER | Islam Slimani’nin Real Betis ile transfer görüşmesi olumsuz sonuçlandı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ve İdari Menajer Volkan Ballı, Cezayirli futbolcu ile toplantı halinde [Sercan Hamzaoğlu]

31 Ocak 2019 – 16:19 | Beşiktaş’ın yeni transferi Japon orta saha oyuncusu Shinji Kagawa’yı taşıyan uçak İstanbul’a iniş yaptı

31 Ocak 2019 – 15:25 | Fenerbahçe’nin yeni transferi Tolgay Arslan imzayı attıktan sonra formayı giydi.

31 Ocak 2019 – 15:21 |Fenerbahçe’nin Empoli’den kadrosuna katmaya hazırlandığı Miha Zajc’ın saat 16:00’da İstanbul’da olması bekleniyor.

31 Ocak 2019 – 15:10 | Arsenal, Barcelona’dan Denis Suarez’i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı [Resmi]

Finally, the notification you've all been waiting for

Welcome to Arsenal, @DenisSuarez6 #HolaDenis

— Arsenal FC (@Arsenal) 31 Ocak 2019