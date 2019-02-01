TRANSFER HABERLERİ | İşte son iki gün yaşanan bütün transfer gelişmeleri…

Türkiye ve Dünya’da ara transfer döneminin bitmesinin ardından transfer piyasasındaki bütün transfer iddialarını ve resmilik kazanan haberleri sizlerle…

İşte transfer gündeminde yaşananlar;

01 Şubat 2019 – 00:00 | Futbolda “ara transfer” olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi Türkiye’de sona erdi.

31 Ocak 2019 – 23:56 | Medipol Başakşehir, sol bek Fedor Kudryashov’u bedelsiz olarak renklerine bağladı.

31 Ocak 2019 – 23:17 | Fenerbahçe, Empoli’de forma giyen Sloven futbolcu Miha Zajc ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.

31 Ocak 2019 – 23:14 | Beşiktaş, Borussia Dortmund’un dünyaca ünlü Japon yıldızı Shinji Kagawa’yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

31 Ocak 2019 – 23:13 | Galatasaray, yeni transfer Christian Luyindama Nekadio’yu resmen açıkladı. Galatasaray Kulübü’nden KAP’a yapılan açıklamada “Profesyonel futbolcu Christian Luyindama Nekadio ve kulübü S.A. Standard De Liege ile oyuncunun 2018-2019 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne 3.000.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca Şirketimiz 2019-2020 sezonu yaz transfer döneminde oyuncunun satın alma opsiyonuna tek taraflı olarak sahiptir. Futbolcuya ise 2018-2019 futbol sezonu için net 600.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir” ifadelerine yer verildi.

31 Ocak 2019 – 22:44 | Barcelona, Brezilyalı futbolcu Emerson Aparecido Leite De Souza Junior’u transfer etti.

31 Ocak 2019 – 22:29 | Aytemiz Alanyaspor, Chievo Verona’da forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Joel Obi’yi sezon sonuna kadar kiraladı.

31 Ocak 2019 – 22:28 | Atiker Konyaspor eski takım kaptanı Ali Çamdalı ile sezon sonuna kadar yeniden anlaştı.

31 Ocak 2019 – 22:16 | Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Galatasaray’ın kadro dışı bıraktığı Eren Derdiyok’a takip oldu. [İddia]

31 Ocak 2019 – 21:51 | Borussia Dortmund Kulübü, Kagawa transferinde sezon sonu 1.5 milyon euro satın alma opsiyonunu kaldırdı. [İddia]

31 Ocak 2019 – 21:13 | Galatasaray’ın Standard Liege’den kadrosuna dahil etmek istediği Kongolu stoper Christian Luyindama, İstanbul’a geldi.

31 Ocak 2019 – 21:08 | MKE Ankaragücü, Wolfsberger’den Dever Orgill ve Demir Grup Sivasspor’dan Aydın Karabulut’u kadrosuna kattığını açıkladı.

31 Ocak 2019 – 20:48 | İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, kulüp rekoru kırarak orta saha oyuncusu Miguel Almiron’u renklerine bağladı. İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) takımlarından Atlanta United’de forma giyen Paraguaylı futbolcuyla 5,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. 24 yaşındaki futbolcuya verilen 21 milyon sterlinlik (143 milyon TL) bonservis bedeli kulüp tarihine geçti.

31 Ocak 2019 – 19:53 | Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un yeni transferleri Gabriel Obertan, Samuel Emem Eduok, Rashad Muhammed, Kristian Fardal Opseth, Pierre Kanstrup ve Serkan Kurtuluş için imza töreni düzenlendi.

31 Ocak 2019 – 19:43 | Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hannover, Beşiktaş’ın transfer etmek için İstanbul’a getirdiği Japon futbolcu Shinji Kagawa için kulübüyle anlaşma sağladıklarını duyurdu. Alman ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Shinji Kagawa için Borussia Dortmund ile anlaşmaya vardık. Kagawa’nın Beşiktaş’a gitme imkanı da var, karar artık futbolcunun” ifadeleri kullanıldı.

31 Ocak 2019 – 19:35 | Galatasaray, Marsilya'nın forveti Kostas Mitroglou'nu 1,5 yıllığına kiraladığını açıkladı. Oyuncuya 6 ay için 1 milyon 500 bin Euro, gelecek sezon için 2 milyon 600 bin Euro ödenecek.

31 Ocak 2019 – 19:30 | İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, forvet oyuncusu Anthony Martial ile sözleşme yeniledi. İngiliz kulübünden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Fransız futbolcuyla 2024 yılına kadar sürecek yeni bir sözleşme imzalandığı kaydedildi.

31 Ocak 2019 – 18:30 | Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan ve para konusunda anlaşamadığı için Beşiktaş’a gitmeyi kabul etmeyen Şener Özbayraklı ile yeni sözleşme imzalayacak. [İddia]

31 Ocak 2019 – 18:26 | Fenerbahçe, Beşiktaş'tan transfer ettiği orta saha oyuncusu Tolgay Arslan ile sözleşme imzalandığını resmen duyurdu. Sarı lacivertli kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamda, 28 yaşındaki futbolcu il 3,5 yıllık + 1 yıl opsiyonlu anlaşma sağlandığı belirtildi.

31 Ocak 2019 – 18:05 | Spor Toto Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Auremir Dos Santos ile yollarını ayırdı.

31 Ocak 2019 – 18:00 | Antalyaspor, kulüpte düzenlenen törende ‘Fredy’ adıyla tanınan Alfredo Kulembe Ribeiro, Amilton Minervino da Silva ve Tarık Çamdal ile sözleşme imzaladı.

31 Ocak 2019 – 17:22 | ÖZEL HABER | Islam Slimani’nin Real Betis ile transfer görüşmesi olumsuz sonuçlandı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ve İdari Menajer Volkan Ballı, Cezayirli futbolcu ile toplantı halinde [Sercan Hamzaoğlu]

31 Ocak 2019 – 16:19 | Beşiktaş’ın yeni transferi Japon orta saha oyuncusu Shinji Kagawa’yı taşıyan uçak İstanbul’a iniş yaptı

31 Ocak 2019 – 15:25 | Fenerbahçe’nin yeni transferi Tolgay Arslan imzayı attıktan sonra formayı giydi.

Tolgay Arslan imzayı attı Fenerbahçe formasını giydi pic.twitter.com/myGa5RXJ0s — SKOR (@SozcuSkor) 31 Ocak 2019

31 Ocak 2019 – 15:21 |Fenerbahçe’nin Empoli’den kadrosuna katmaya hazırlandığı Miha Zajc’ın saat 16:00’da İstanbul’da olması bekleniyor.

31 Ocak 2019 – 15:10 | Arsenal, Barcelona’dan Denis Suarez’i kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı [Resmi]

Finally, the notification you've all been waiting for Welcome to Arsenal, @DenisSuarez6 #HolaDenis — Arsenal FC (@Arsenal) 31 Ocak 2019

31 Ocak 2019 – 14:55 |Galatasaray, Luyindama’nın uçak biletini aldı. Kongolu stoper THY'nin Brüksel-İstanbul seferi 20:30'da Türkiye’ye geliyor. [İddia]

31 Ocak 2019 – 14 50 | Galatasaray’dan ayrılacağı konuşulan savunma oyuncusu Maicon sosyal medya hesabından flaş bir paylaşımda bulundu.

Galatasaray’dan ayrılacağı konuşulan savunma oyuncusu Maicon’dan flaş paylaşım… pic.twitter.com/6kAtjm9v9b — SKOR (@SozcuSkor) 31 Ocak 2019

31 Ocak 2019 – 14:25 | Fenerbahçe ile Eskişehirspor, Carlos Kameni konusunda anlaşmaya vardı fakat Kameni gitmek istemedi. Eskişehirspor teknik direktörü Fuat Çapa, Carlos Kameni’yi ikna etmek için bir kez daha görüşecek. [İddia]

31 Ocak 2019 – 13:47 | Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, orta saha oyuncusu Özer Hurmacı’yı sezon sonuna kadar kiraladı. [Resmi]

31 Ocak 2019 – 13:15 | Romanya’nın ünlü haber sitesi Sport.ro Romen yıldız Florin Andone’nin Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçtiğini açıkladı. [İddia]

31 Ocak 2019 – 12:50 | Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Manisaspor’un 19 yaşındaki kalecisi Zafer Görgen’i kadrosuna kattı. [Resmi]

31 Ocak 2019 – 12:35 | Fenerbahçe Sloven futbolcu Miha Zajc ve kulübü Empoli ile anlaştı. [İddia]

31 Ocak 2019 – 12:00 | Galatasaray’ın yeni transferi Mbaye Diagne sağlık kontrolünden geçti. [Resmi]

Transfer görüşmelerine başladığımız profesyonel futbolcu Mbaye Diagne, sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçti. pic.twitter.com/6s5ODHyWo2 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 31 Ocak 2019

31 Ocak 2019 – 11:45 | Beşiktaş’ın yeni transferi Shinji Kagawa, bugün saat 15.00’de İstanbul’da olacak. [İddia]

31 Ocak 2019 – 11- 24 | Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Robinho’nun Medipol Başakşehir’e transferinin ardından Bojan Krkic’i transfer ediyor. Yıldız futbolcuyu bugün İstanbul’a getirecek olan Sivasspor, İspanyol futbolcu ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayacak. [İddia]

31 Ocak 2019 11:15 | Mısır ekibi Wadi Degla’dan Başakşehir’e transfer olan ve Gael Clichy’nin varlığında forma şansı bulamayan Hafez’in yeni adresi de belli oldu. Mısırlı defans oyuncusu Süper Lig ekibi Kasımpaşa ile anlaştı. [İddia]

31 Ocak 2019 – 10:55 | Başakşehir, altyapısından yetişen Onur Güney ve Harun Kahraman ile 4,5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. [Resmi]

Kulübümüz, altyapımızdan yetişen Onur Güney ve Harun Kahraman ile 4.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. https://t.co/6JhT3uGmDL pic.twitter.com/GVAEXZGVPK — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 31 Ocak 2019

31 Ocak 2019 – 10:45 | Galatasaray, Konstantinos Mitroglou’nun transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı [Resmi]

Profesyonel futbolcu Konstantinos Mitroglou’nun geçici transferi konusunda kulübü Olympique De Marseille Sasp ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/0Wc6QGs4Pm — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 31 Ocak 2019

31 Ocak 2019 – 10:00 | Forvet hattını Mbaye Diagne ve Mitroglou’nu transfer ederek güçlendiren Galatasaray transferin sonu gününde Celta Vigo’lu Emre Mor için yoğun bir mesai harcayacak. [İddia]

31 Ocak 2019 – 09:30 | Geçen yıl Galatasaray’da oynayan Bafetimbi Gomis’in forma giydiği Suudi Arabistan’ın Al Hilal ekibi, Kanada takımı Toronto’dan İtalyan golcü futbolcu Sebastian Giovinco’yu kadrosuna kattı. [Resmi]

31 Ocak 2019 – 09:20 | Demir Grup Sivasspor, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor ile yollarını ayıran orta saha oyuncusu Özer Hurmacı'yı renklerine bağladı. [İddia]

31 Ocak 2019 – 08:20 | İtalyan gazeteci Di Marzio’nun haberine göre Fenerbahçe, Empoli’den Miha Zajc’ı kadrosuna kattı. Fenerbahçe bu transfer için 6.5 milyon Euro ve Salih Uçan’ı verecek. [İddia]

31 Ocak 2019 – 04:40 | Galatasaray Marsilya’nın Yunan golcüsü Kostas Mitroglou’nu İstanbul’a getirdi. Kostas Mitroglou, bugün sabah saatlerinde İstanbul’a ayak basarken ve kendisini Galatasaray’a bağlayan sözleşmenin altına imzasını atacak.

31 Ocak 2019 – 02:15 | Fenerbahçe Serdar Aziz’i transfer ettiğini resmen açıkladı.

İşte Fenerbahçe resmi twitter hesabından yapılan paylaşım…

Kulübümüz, bonservisini elinde bulunduran 1990 doğumlu milli stoper Serdar Aziz ile 3.5 sezon için anlaşmaya varmıştır. Serdar Aziz'e camiamıza hoş geldin diyor, Çubuklu formamızla başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/7IaTcKJvvs — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 30 Ocak 2019

30 Ocak 2019 – 23:44 | Beşiktaş, 29 yaşındaki dünya yıldızı Japon orta saha oyuncusu Shinji Kagawa ile anlaşma sağlamak üzere. Teknik direktör Şenol Güneş’in onay verdiği transferin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor [İddia]

30 Ocak 2019 – 23:39 | İtalya Serie A takımlarından Sassuolo, Aytemiz Alanyaspor’un 20 yaşındaki savunma oyuncusu Merih Demiral’ı satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı [Resmi]

30 Ocak 2019 – 23:00 | Evkur Yeni Malatyaspor’un transferde prensipte anlaştığı Fransız golcü Aboubakar Kamara, İstanbul’a geldi. 30 Ocak 2019 – 22:30 | ÖZEL HABER | Galatasaray’ın transferinde anlaşma sağlayamadığı Alan Carvalho, Fenerbahçe’ye önerildi. Oyuncunun Türkiye temsilcileri ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç bir görüşme gerçekleştirdi. Başkan Ali Koç, teknik ekip ve Sportif Direktör Damien Comolli ile görüştükten sonra kesin kararını vereceğini iletti. [Haber: Sercan Hamzaoğlu]

30 Ocak 2019 – 21:02 | ÖZEL HABER | Galatasaray’dan 2.4 milyon Euro alacağından vazgeçen Serdar Aziz, Fenerbahçe ile yarın sözleşme imzalayacak. Yıldız oyuncunun menajeri Haluk Canatar, Perşembe günü Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy ile bir araya gelerek sözleşme detaylarını konuşacak. Öte yandan Serdar Aziz’in menajeri tecrübeli futbolcuya başka takımlardan da teklifler olduğunu ancak Serdar Aziz’in Fenerbahçe’de oynamak için tekliflerin geri çevrildiğini belirtti. [Haber: Sercan Hamzaoğlu]

SON DAKİKA | Serdar Aziz Galatasaray ile anlaştı! Fenerbahçe`ye imza atıyor... Transfer döneminin son saatlerine girilirken bir bomba da Fenerbahçe`den... Galatasaray`daki alacaklarından vazgeçen ve sözleşme feshi konusunda anlaşma sağlayan Serdar Aziz, menajeri Haluk Canatar ile birlikte Fenerbahçe`nin kulüp binasına gitti. İlgili Haberi Oku

30 Ocak 2019 – 21:01 | Fenerbahçe, Beşiktaş’tan Tolgay Arslan transferinde mutlu sona ulaşmak üzere. Sarı lacivertliler, Şener Özbayraklı’nın Beşiktaş ile anlaşamaması halinde Tolgay transferi için 3,5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek transferi tamamlayacak. [Haber: Sercan Hamzaoğlu]

30 Ocak 2019 – 20:00 | Fransa’nın ünlü basın kuruluşu RMC Sport, Kostas Mitroglou’nun Galatasaray’a transfer olmak için kulüpten ayrıldığını ve yola çıktığını duyurdu. Sarı kırmızılıların 30 yaşındaki forveti satın alma opsiyonu olmadan 1,5 yıllığına kiraladığı öğrenildi [İddia]

30 Ocak 2019 – 19:45 | Galatasaray’ın Twitter hesabından yaptığı “Hazır mıyız?” paylaşımı taraftarlarını heyecanlandırdı. Yapılan paylaşım sonrasında Galatasaray resmi internet sitesi yoğunluk nedeniyle kısa süreliğine çöktü.

Bu açıklamadan yaklaşık 1 saat sonra Galatasaray Mbaye Diagne transferini YouTube’a koyduğu video ile duyurdu. Ancak sarı kırmızılılar daha sonrasında videoyu sildi.

İşte Galatasaray’ın sildiği Diagne videosu;

Galatasaray, Kasımpaşadan Mbaye Diagne’yi transfer ettiğini bu video ile duyurdu: pic.twitter.com/JbcXxbal8D — SKOR (@SozcuSkor) 30 Ocak 2019

SON DAKİKA | Galatasaray, Mbaye Diagne transferini önce duyurdu, ardından videoyu sildi! Son dakika! Galatasaray, Mbaye Diagne transferini duyurduğu videoyu kısa süre içinde YouTube`dan kaldırdı. Sarı kırmızılı kulüp, taraftarlara yaptığı duyuruda Aşırı yüklenme nedeniyle KAP web sitesine girilemiyor. Lütfen bir süre siteye girmeyiniz ifadelerini kullandı. Yaşanan yoğunluğun giderilmesinin ardından sarı kırmızılılar Diagne transferi için görüşmelere başlandığını KAP`a açıkladı. İlgili Haberi Oku

Galatasaray Twitter hesabından transfer duyurusunu “Hazır mıyız?” paylaşımı ile yapmıştı

30 Ocak 2019 – 19:32 | Evkur Yeni Malatyaspor, Fulham’dan Aboubakar Kamara’yı 23:00’te Türkiye’ye getiriyor. [Resmi]

30 Ocak 2019 – 17:32 | SKOR ÖZEL –Fenerbahçeli futbolcu Şener Özbayraklı, Volkan Ballı ile birlikte Fenerbahçe kulüp binasına geldi. Fenerbahçe’nin Tolgay Aslan takası konusunda Beşiktaş ile yaptığı anlaşmayı Şener’e tebliğ edeceği öğrenildi. Fenerbahçeli yöneticiler ile Şener Özbayraklı arasında yapılacak toplantı sonrası anlaşmanın resmen açıklanması bekleniyor. Beşiktaş’ın 29 yaşındaki savunmacı için 1.2 milyon Euro yıllık maaş önerdiği öğrenildi. Milli futbolcu Fenerbahçe’den yıllık 1.8 milyon euro kazanıyor. [Haber: Sercan Hamzaoğlu]

Son dakika! Şener Özbayraklı, Beşiktaş yolunda! İşte yapılan teklif... Son dakika... Fenerbahçe ile Beşiktaş, Tolgay - Şener takasında anlaşmaya vardı. Fenerbahçe kulüp binasına gelen Şener Özbayraklı ile yapılacak toplantı sonrası anlaşmanın resmen açıklanması bekleniyor. İlgili Haberi Oku

30 Ocak 2019 – 17:09 | SKOR ÖZEL – Transferin son saatlerine girilirken Fenerbahçe’nin talip olduğu ve Serdar Aziz’in yakın çevresine “Beni ne kadroya dahil ediyorlar ne de Fenerbahçe'ye gitmeme izin veriyorlar. Ben milli bir futbolcuyum. Böyle bir durumda olmak beni derinden yaralıyor. Bir an önce Galatasaray yönetiminin nihai bir karar vermesini bekliyorum. Yarın transfer sona eriyor. Ya gideyim ya da takıma dönüp oynayayım.” dediği öğrenildi. [Haber: Sercan Hamzaoğlu]

SON DAKİKA | Serdar Aziz`den Galatasaray`a Fenerbahçe isyanı! Fenerbahçe`nin kadrosuna katmak için yoğun çaba sarfettiği Galatasaraylı Serdar Aziz`den yakın çevresine sitem dolu sözler sarfettiği belirtildi. Tecrübeli savunmacının, Beni ne kadroya dahil ediyorlar ne de Fenerbahçe'ye gitmeme izin veriyorlar dediği öğrenildi. İlgili Haberi Oku

30 Ocak 2019 – 16:55 | Medipol Başakşehir, 19 yaşındaki futbolcu Cemali Sertel ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandı. Genç yıldız sezon sonuna kadar Eskişehirspor’da forma giyecek. [Resmi]

30 Ocak 2019 – 16:38 | Galatasaray’daki sözleşmesi feshedilen Tarık Çamdal, Antalyaspor ile anlaşma sağladı [İddia]

30 Ocak 2019 – 16:30 | Ankaragücü Kulübü, Vitoria Guimaraes’den Yeni Zelanda’lı forvet Tyler Dominic Boyd ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı. [Resmi]

30 Ocak 2019 – 16: 15 |Ankaragücü, Yunanistan’ın PAOK ekibinden Stelios Kitsiou’yu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

30 Ocak 2019 – 15:07 | Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursan Bilgi’nden Mbaye Diagne açıklaması: “Bu konuda kendi kulübümden henüz bir duyum almadım. Yönetim kurulu ve başkanımız nezdinde bu işler yapılıyor. Bize ‘Şu hazırlığı yapın' gibi bir şey yok.”

Kasımpaşa`dan Mbaye Diagne açıklaması! Kasımpaşa Sportif Direktörü Nursal Bilgin, Galatasaray`a transferi gündemde olan Mbaye Diagne ile ilgili lacivert-beyazlı kulübün yönetim kurulundan kendilerine bir şeyin söylenmediğini söyledi. İlgili Haberi Oku

30 Ocak 2019 – 14:45 | Galatasaray, Yunus Akgün’ün transferi konusunda Anderlecht ile anlaşma sağladı. [İddia – TRT Spor]

30 Ocak 2019 – 13:24 | Galatasaray, Konstantinos Mitroglou'nu kadrosuna katıyor. Sarı Kırmızılılar Yunan golcünün 1,5 yıllık kiralanması konusunda anlaştı. [İddia – TRT Spor]

SON DAKİKA | Galatasaray, Kostas Mitroğlu`nu kadrosuna kattı Kasımpaşa ile Diagne transferi için anlaşmaya varan Galatasaray, Yunan golcü Kostas Mitroglou`nu kadrosuna katıyor. İlgili Haberi Oku

30 Ocak 2019 – 10:17 | Transfer döneminin bitmesine az bir süre kala Fenerbahçe ile Beşiktaş Şener Özbayraklı ve Tolgay Arslan transferi için her konuda anlaştı. Tolgay’ı kadrosuna katacak olan sarı lacivertliler, siyah beyazlılara Şener’in yanı sıra 2.5 milyon Euro’da bonservis bedeli ödeyecek. [İddia]