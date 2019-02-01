Süper Lig’de 20. hafta heyecanı başlıyor

Futbolda Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig 20. hafta müsabakalarıyla devam edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre haftanın maç programı şöyle:

Spor Toto Süper Lig

Bugün:

20.30 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)

Yarın:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Yeni Malatya)

16.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Medical Park)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)

3 Şubat Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Akhisarspor-Medipol Başakşehir (Spor Toto Akhisar)

19.00 Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)

4 Şubat Pazartesi:

20.00 Bursaspor-Atiker Konyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

Spor Toto 1. Lig

Bugün:

19.00 Osmanlıspor-Balıkesirspor Baltok (Osmanlı)

Yarın:

13.30 Ümraniyespor-Boluspor (Ümraniye Belediyesi)

13.30 Altınordu-Kardemir Karabükspor (Bornova)

16.00 Eskişehirspor-Gençlerbirliği (Yeni Eskişehir)

16.00 Adana Demirspor-Gazişehir Gaziantep (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

3 Şubat Pazar:

13.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Giresunspor (Şanlıurfa GAP)

13.30 Hatayspor-Denizlispor (Antakya Atatürk)

16.00 Afjet Afyonspor-Adanaspor (Zafer)

4 Şubat Pazartesi:

19.00 Altay-İstanbulspor (İzmir Atatürk)