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Süper Lig’de 20. hafta heyecanı başlıyor
TFF 1.Lig

Süper Lig’de 20. hafta heyecanı başlıyor

Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig 20. hafta müsabakalarıyla devam edecek.

1 Şubat 2019 10:15

Futbolda Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig 20. hafta müsabakalarıyla devam edecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre haftanın maç programı şöyle:

Spor Toto Süper Lig

Bugün:

20.30 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker)

Yarın:

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Yeni Malatya)

16.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü (Medical Park)

19.00 Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray (Bahçeşehir Okulları)

3 Şubat Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Çaykur Rizespor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Akhisarspor-Medipol Başakşehir (Spor Toto Akhisar)

19.00 Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)

4 Şubat Pazartesi:

20.00 Bursaspor-Atiker Konyaspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

Spor Toto 1. Lig

Bugün:

19.00 Osmanlıspor-Balıkesirspor Baltok (Osmanlı)

Yarın:

13.30 Ümraniyespor-Boluspor (Ümraniye Belediyesi)

13.30 Altınordu-Kardemir Karabükspor (Bornova)

16.00 Eskişehirspor-Gençlerbirliği (Yeni Eskişehir)

16.00 Adana Demirspor-Gazişehir Gaziantep (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

3 Şubat Pazar:

13.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Giresunspor (Şanlıurfa GAP)

13.30 Hatayspor-Denizlispor (Antakya Atatürk)

16.00 Afjet Afyonspor-Adanaspor (Zafer)

4 Şubat Pazartesi:

19.00 Altay-İstanbulspor (İzmir Atatürk)

Son güncelleme 10:15 | 1 Şubat 2019
GÜNÜN MAÇLARI
Yeni Malatyaspor
Bugün - 13:30
-
Kayserispor
Kasimpasa S.K.
Bugün - 16:00
-
Sivasspor
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
19 12 41
2 Galatasaray
19 10 35
3 Yeni Malatyaspor
19 9 32
4 Konyaspor
19 8 31
5 Trabzonspor
19 8 30
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