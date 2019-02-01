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Stephen Curry’nin 41 sayısı yetmedi
NBA

Stephen Curry’nin 41 sayısı yetmedi

Batı Konferansı lideri Golden State Warriors, yıldız oyuncusu Stephen Curry'nin 41 sayısına rağmen konuk ettiği Philadelphia 76ers'a 9 sayı farkla yenildi.

1 Şubat 2019 10:43

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Philadelphia 76ers, deplasmanda Golden State Warriors’ı 113-104 mağlup etti.

NBA’e 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcisi Philadelphia 76ers, konuk olduğu Batı Konferansı lideri Golden State Warriors’ı 113-104’lük skorla geçerek sezonun 34. galibiyetine imza attı.

Sixers’ta Ben Simmons 26 sayı, 8 ribaunt ve 6 asist, Joel Embiid 20, JJ Redick 15 sayıyla takımına galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Bu sezon 15. kez kaybeden Warriors’ta all star oyunculardan Stephen Curry 41 sayı, 6 asist ve 4 ribaunt, Kevin Durant ise 25 sayıyla oynamasına rağmen mağlubiyeti engelleyemedi.

LeBron galibiyetle döndü

Los Angeles derbisinde Lakers, normal süresi 112-112 berabere biten mücadelede konuk olduğu Clippers’ı uzatmanın ardından 123-120 mağlup etti.

Sezonun 27. galibiyetine uzanan Lakers’ta sakatlığı nedeniyle 17 maç aranın ardından yeniden formasına kavuşan all-star LeBron James 24 sayı, 14 ribaunt ve 9 asist, Lance Stephenson 20, Brandon Ingram 19 sayı, Rajon Rondo ise 14 sayı ve 13 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

7 oyuncunun çift haneli sayılara ulaştığı Clippers’ta en skorer isimler, 24 sayı kaydeden Lou Williams ve 17 sayı atan Patrick Beverley oldu.

Sonuçlar

Detroit Pistons-Dallas Mavericks: 93-89

Orlando Magic-Indiana Pacers: 107-100

Toronto Raptors-Milwaukee Bucks: 92-105

San Antonio Spurs-Brooklyn Nets: 117-114

Golden State Warriors-Philadelphia 76ers: 104-113

Los Angeles Clippers-Los Angeles Lakers: 120-123 (uzatmalarda)

Son güncelleme 10:43 | 1 Şubat 2019
NBA stephen curry
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