SON DAKİKA | Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’den flaş karar! Mitroglou ve Christian Luyindama

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray, maçın hazırlıklarını tamamladı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni transferler Kostas Mitroglou ve Christian Luyindama’yı Alanya kadrosuna dahil etti. Cezası nedeniyle Aytemiz Alanyaspor maçında oynayamayacak olan Diagne, kadroda yer almadı.

Galatasaray’ın Aytemiz Alanyaspor maçı kadrosunda şu isimler yer aldı:

“Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Henry Onyekuru, Konstantinos Mitroglou, Fernando Reges, Semih Kaya, Christian Luyindama, Emre Taşdemir, Yunus Akgün, Marcos Teixeira, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli”

Mustafa Denizli`den Diagne açıklaması! `Hem idari hem de teknik heyetin aldığı bir karar` Kasımpaşa Teknik Direktörü Denizli, Spor Toto Süper Lig`de sezonun ikinci yarısının ilk 2 maçında mağlup olmalarının lacivert-beyazlı takımı Avrupa kupaları hedefinden asla saptırmayacağını söyledi. Ayrıca Denizli Galatasaray`a transfer olan Mbaye Diagne ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

DIAGNE DE TAKIMLA ÇALIŞTI

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı.

Gruplar halinde 5’e 2 dar alan oyununun ardından oyunsal formda taktik idman gerçekleştirildi.

İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi. Sarı-kırmızılı takımın yeni transferleri Konstantinos Mitroglou, Christian Luyindama ve Mbaye Diagne de takımla çalıştı.

Alman Tenisçi Lisicki neye uğradığını şaşırdı! Sahadaki böceği raketiyle uzaklaştırmaya çalışan Alman tenisçi Lisicki, kadın görevlinin böceği ezerek temizlemesi karşısında adeta şaşkına döndü. İlgili Haberi Oku