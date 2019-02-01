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Schalke 04 Ahmed Kutucu ile sözleşme imzaladı
Almanya Bundesliga

Schalke 04 Ahmed Kutucu ile sözleşme imzaladı

Bundesliga ekiplerinden Schalke 04, Türk asıllı futbolcu Ahmed Kutucu'yu 2022'ye kadar renklerine bağladı.

1 Şubat 2019 20:08

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Schalke 04, Türk asıllı futbolcu Ahmed Kutucu ile profesyonel sözleşme imzaladı. Alman Kulübünden yapılan açıklamada, Schalke 04’ün 18 yaşındaki Ahmed Kutucu ile 2021-2022 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzaladığı ifade edildi. Açıklamada, Schalke 04’ün altyapısında yetişen Ahmed’in bu sezon 4 maçta forma giydiği ve bir gol attığı bilgisi paylaşıldı.

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Schalke 04’ün teknik direktörü Domenico Tedesco, Ahmed’in profesyonel alanda başarı için hem büyük sportif potansiyele hem de iradeye sahip olduğunu belirterek, “Bu yolda bizim desteğimizi alacak” ifadesini kullandı.

Mavi-beyazlı kulübün menajeri Christian Heidel de Ahmed Kutucu’nun gösterdiği performansla buraya gelmeyi hak ettiğini kaydetti.

Ahmed Kutucu, Türkiye 17 ve 19 Yaş Altı Milli Takımlarının maçlarında üçer kez forma giydi.

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Son güncelleme 21:15 | 1 Şubat 2019
Ahmed Kutucu schalke 04
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