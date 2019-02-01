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Real Madrid Kral Kupası’nda yarı finalde
İspanya La Liga

Real Madrid Kral Kupası’nda yarı finalde

İspanya futbol Kral Kupası çeyrek finali rövanşında deplasmanda Girona'yı 3-1 yenen Real Madrid yarı finale çıktı.

1 Şubat 2019 10:06

İspanya futbol Kral Kupası çeyrek finali rövanşında deplasmanda Girona’yı 3-1 yenen Real Madrid yarı finale çıktı.

Girona’daki Montivili Stadı’nda oynanan karşılaşmada Real Madrid’in gollerini Karim Benzema (Dk. 27 ve Dk. 43) ve Marcos Llorente (Dk. 76) attı.

Ev sahibi takımın tek golü ise 71. dakikada Pedro Porro’dan geldi.

Çeyrek finalin ilk maçında sahasında 4-2 kazanan Real Madrid, rövanşta adlığı 3-1’lik galibiyetle adını yarı finale yazdırdı.

Kral Kupası’nda Real Madrid, Barcelona, Real Betis ve Valencia’nın kaldığı yarı finalde kura çekimi cuma günü yapılacak.

Son güncelleme 10:06 | 1 Şubat 2019
ispanya Real Madrid
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