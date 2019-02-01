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Osmanlıspor tutulamıyor
TFF 1.Lig

Osmanlıspor tutulamıyor

Sahasında konuk ettiği Balıkesirspor'u yenen Osmanlıspor, üst üste 7. galibiyetini aldı.

1 Şubat 2019 21:48

Spor Toto 1. Lig’in 20. hafta açılış maçında Osmanlıspor, sahasında Balıkesirspor Baltok’u 1-0 mağlup etti. Başkent ekibi bu sonuçla ligde üst üste 7. galibiyetini aldı.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Hakan Ceylan, İlker Takpak, Hasan Hüseyin Tetik

Osmanlıspor: Karcemarskas, Caner Arıcı (Dk. 76 Beykan Şimşek), Numan Çürüksu, Ndiaye, Muhammed Bayır, Ayuk, Hasan Kılıç, Lumanza, Burhan Eşer (Dk. 68 Todorovic), Sinan Kurt, Magaye (Dk. 64 Mertan Caner Öztürk)

Balıkesirspor Baltok: Atilla Özmen, Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan, Mehmet Boztepe (Dk. 81 Rahmi Anıl Başaran), Kethevoama (Dk. 53 Muhammed Ali Doğan), Sedat Şahintürk, Okan Alkan, Beleck, Glumac, Doğa İşeri, Cumali Bişi

Gol: Dk. 39 Sinan Kurt (Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Dk. 56 Muhammed Ali Doğan, Dk. 65 Cumali Bişi, Dk. 90+1 Glumac (Balıkesirspor Baltok), Dk. 70 Karcemarskas, Dk. 78 Mertan Caner Öztürk, Dk. 90+5 Sinan Kurt (Osmanlıspor)

Son güncelleme 21:48 | 1 Şubat 2019
balıkesirspor Osmanlıspor
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