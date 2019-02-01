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Mustafa Cengiz’den bariyer sözleri ve Luyindama açıklaması
Galatasaray

Mustafa Cengiz’den bariyer sözleri ve Luyindama açıklaması

Ara transfer döneminde yaptığı transferlerle en çok konuşulan takım olan Galatasaray'ın Başkanı Mustafa Cengiz, GSTV'ye önemli açıklamalarda bulundu.

1 Şubat 2019 11:23

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yapılan transferlerin ardından GS TV’ye özel açıklamalarda bulundu

BARİYERLERİ AŞTIK

Bariyer açıklamasında da bulunan Mustafa Cengiz, “Uzun bir yürüyüş, uzun bir maraton. Biraz sıkıntılı, bariyerli! Fakat Galatasaray bariyerleri çok rahat aşar ve aştı. Taraftarımız bunu gördü, camianın gücünü gördü. Biz onların temsilcisiyiz. Galatasaray, dünya çapındaki gücünü gösterdi ve sevgili kardeşimiz Luyindama da aramıza katıldı.” dedi.

LUYINDAMA VE 27 NUMARA…

Standard Liege’den gelen Luyindama’ya değinen, “Luyindama 27 numaralı formayı tercih etti, bu çok büyük bir tesadüf, benim doğum yerim (Gaziantep’in plaka numarası). Kendisine de söyledim, ben bu tesadüften onur duyarım. İnşallah Güney’in o sıcak ve savaşçı karakterini sahada yansıtır.” ifadelerini kullandı

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Son güncelleme 11:46 | 1 Şubat 2019
galatasaray Mustafa Cengiz
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