Medipol Başakşehir’den son dakika transferi ve olay Cengiz Ünder göndermesi!

Spor Toto Süper Lig’in lideri Medipol Başakşehir, son olarak Rusya’nın Rubin Kazan ekibinde forma giyen 31 yaşındaki sol beki Fedor Kudryashov’u bedelsiz olarak renklerine bağladı.

Transfer döneminin kapanmasına bir saatten az bir zaman kala deneyimli oyuncuyu kadrosuna dahil eden Başakşehir, transferi sosyal medyadan duyururken ise dikkat çekici bir ifade kullandı.

Kudryashov’un videosunu “Teşekkürler Cengiz Ünder” ifadesiyle paylaşayan turuncu-lacivertliler, Göksel Gümüşdağ’ın transfer bütçesiyle ilgili kullandığı tartışma yaratan “Cengiz Ünder’i sattık, 15 milyon cash aldık. 100 bin euroya aldığımız Enver Şahin’i 2 milyon euroya Bundesliga’ya sattık. 200 bin euroya aldığımız Badji’yi 2,75 milyon euroya sattık. Başakşehir’e vicdansızlık yapılıyor” ifadesine gönderme yaptı.

Bilindiği üzere sosyal medyada özellikle Dört Büyükler’in taraftarları Medipol Başakşehir’in yıldız transferlerini ve bu transferler için nasıl gelir sağlandığını sorgulayan paylaşımlar yapmaktaydı.

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