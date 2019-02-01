SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: ‘Çocuklarımın rızkıyla krallar gibi yaşıyorlar’
Medipol Başakşehir, Kerim Frei’yi Maccabi Haifa’ya kiraladı
Medipol Başakşehir

Medipol Başakşehir, Kerim Frei’yi Maccabi Haifa’ya kiraladı

Spor Toto Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir, Kerim Frei'ı İsrail temsilcisi Maccabi Haifa'ya sezon sonuna kadar kiraladı.

1 Şubat 2019 21:43

Spor Toto Süper Lig’de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, orta saha oyuncusu Kerim Frei’yi İsrail ekibi Maccabi Haifa’ya kiralık olarak gönderdi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Kerim Frei sezon sonuna kadar Maccabi Haifa Kulübüne kiralanmıştır.

Sezonun ikinci yarısında Maccabi Haifa formasını giyecek olan milli futbolcumuza başarılar dileriz” ifadeleri yer aldı.

01 Şubat 2019 Medipol Başakşehir`den son dakika transferi ve olay Cengiz Ünder göndermesi! Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala Medipol Başakşehir, kadrosunu 31 yaşındaki sol bek Fedor Kudryashov ile güçlendirdi. Medipol Başakşehir, transferi duyururken paylaştığı videoda Teşekkürler Cengiz Ünder ifadesini kullandı ve son günlerin tartışılan konusuna göndermede bulundu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:43 | 1 Şubat 2019
Kerim Frei Maccabi Haifa Medipol Başakşehir spor toto süper lig
GÜNÜN MAÇLARI
Yeni Malatyaspor
Bugün - 13:30
-
Kayserispor
Kasimpasa S.K.
Bugün - 16:00
-
Sivasspor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
19 12 41
2 Galatasaray
19 10 35
3 Yeni Malatyaspor
19 9 32
4 Konyaspor
19 8 31
5 Trabzonspor
19 8 30
TÜMÜNÜ GÖR