Medipol Başakşehir, Kerim Frei’yi Maccabi Haifa’ya kiraladı

Spor Toto Süper Lig’de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, orta saha oyuncusu Kerim Frei’yi İsrail ekibi Maccabi Haifa’ya kiralık olarak gönderdi.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Kerim Frei sezon sonuna kadar Maccabi Haifa Kulübüne kiralanmıştır.
Sezonun ikinci yarısında Maccabi Haifa formasını giyecek olan milli futbolcumuza başarılar dileriz” ifadeleri yer aldı.
Futbolcumuz @KerimFrei21 sezon sonuna kadar Maccabi Haifa kulübüne kiralanmıştır. Sezonun ikinci yarısında Maccabi Haifa formasını giyecek olan milli futbolcumuza başarılar dileriz. pic.twitter.com/CbCQUt2rSk
— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) 1 Şubat 2019