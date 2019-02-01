MAÇ ÖZET: Fenerbahçe Göztepe özet izle! Fener çıkışı devam ettiriyor…

Süper Lig’in 20. haftası Fenerbahçe’nin Göztepe’yi 2-0 yendiği karşılaşma ile açıldı. Yeni transferlerin ilk 11’de yer almadığı Fenerbahçe Göztepe maçı yüksek tempoda başladı. Fenerbahçe, karşılaşmaya taraftarının da etkisiyle baskılı başladı. Fenerbahçe hızlı oyunun etkisini de erken gördü ve 7. dakikada Göztepe karşısında 1-0 öne geçti. Mauricio Isla sağ kanattan ceza sahasına girdi ve pasını Soldado’ya verdi. Soldado’nun vuruşu Ayew’e çarptı ve ağlara gitti. Karşılaşmanın 50. dakikasında Göztepe’de Cameron Jerome, Sadık Çiftpınar’a yaptığı faul sonrası kırmızı kartla oyundan atıldı. Maçta dakikalar 73’ü gösterdiğinde Viktor Moses, Jailson ile paslaştı ve tek vuruşla Fenerbahçe forması ile ikinci maçında ilk golünü kaydetti. Yıldız futbol attığı golle Fenerbahçe Göztepe maçı skorunu da belirledi. Karşılaşmayı kaçıranlar için Fenerbahçe Göztepe özeti…

FENERBAHÇE GÖZTEPE ÖZET

SADIK ÇİFTPINAR’A YAPILAN MÜDAHALE KORKUTTU

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasının açılış maçında Fenerbahçe, Göztepe'yi konuk ederken kritik karşılaşmanın 50. dakikasında Göztepe, 10 kişi kaldı. Göz Göz'de santrfor Jerome, Sadık Çiftpınar'a yaptığı müdahalenin ardından direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

Fenerbahçe Göztepe maçında Fenerbahçe`nin yeni yıldızı korkuttu! Göz Göz 10 kişi kaldı! Fenerbahçe Göztepe maçının 50. dakikasında konuk ekip Göztepe`den Jerome, Sadık Çiftpınar`a yaptığı müdahale ile kırmızı kart gördü. Bir süre acı içinde yerde kalan Sadık, tedavisinin ardından oyuna devam edebileceğini söyledi ve alkışlar içinde sahaya döndü. Sadık daha sonra 68`de oyundan çıkmak zorunda kaldı. İlgili Haberi Oku

Suat Arslanboğa, tereddütsüz kırmızı kartına başvururken pozisyonun ardından Sadık, bir süre acı içinde yerde kaldı. Sağlık görevlileri önce saha içinde, daha sonra da kenarda Sadık'a ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Pozisyonun tekrar görüntülerinin ardından oyundan çıkması beklenen savunmacı, oyuna devam edebileceğini belirtti ve alkışlar arasında sahaya döndü. Sadık daha sonra 68'de oyundan çıkmak zorunda kaldı ve yerini Jailson'a bıraktı.

MOSES FENERBAHÇE FORMASI İLE İLK GOLÜNÜ ATTI

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Göztepe maçında Nijeryalı yıldız Victor Moses, 73. dakikada ilk golünü attı. Karşılaşmanın 64. dakikasında Ayew'in yerine oyuna giren Victor Moses, Fenerbahçe forması altında ilk kez gol sevinci yaşadı. Victor Moses, böylece kaleyi bulduğu ilk vuruşta ağları havalandırmayı başardı.

Göztepe takımının orta sahada kaptırdığı topta bir anda süratlenen Victor Moses, ceza sahasına doğru yöneldi. Reis'ten sıyrılan Victor Moses, sağ kanatta bulunan Jailson'a pas verdi. Verdiği pasın ardından altı pasa doğru yönelen Victor Moses, tekrar top istedi. Jailson'dan aldığı pas sonrası Nijeryalı yıldız, tek vuruşta Göztepe kalecisi Beto'yu avlamayı başardı.

Daha önce Fenerbahçe formasını iki kez giyen ve 50 dakika sahada kalan Victor Moses, sarı-lacivertli forma altında ilk golünü ağlara bırakmış oldu.