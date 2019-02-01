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Luyindama kimdir? Galatasaray’ın son transferi Luyindama kaç yaşında?
Galatasaray

Luyindama kimdir? Galatasaray’ın son transferi Luyindama kaç yaşında?

Galatasaray'ın Standard Liege'den kadrosuna Christian Luyindama'nın hayatına dair detaylar merak ediliyor. Galatasaray’dan bir transfer bombası daha geldi ve Luyindama Galatasaray kadrosuna katıldı. İşte Luyindama kimdir, hangi mevkide oynuyor ve kaç yaşında sorularının cevabı...

1 Şubat 2019 15:28

Luyindama hakkında birçok detay merak ediliyor. Galatasaray, transfer bombalarına Christian Luyindama'yı da ekliyor. Sarı-kırmızılılar, Marcao, Emre Taşdemir, Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou'nun ardından son gün bir flaş hamleye daha imza attı. Peki Luyindama kimdir?

LUYİNDAMA KİMDİR?

8 Ocak 1994'te dünyaya gelen Christian Luyindama kariyerine ülkesi Kongo'da başladı. 2015 yılında Motema Pembe, Sanga Balende ve Mazembe gibi takımlarda başlayan genç defans 2017 yılında ise Standart Liege'e transfer oldu. 1,91 boyunda olan Kongolu stoper bu sezon toplamda 30 karşılaşmada yer aldı. Galatasaray, Christian Luyindama’nın 3 milyon euro kiralama bedeliyle sezon sonuna kadar kiralandığını ve sezon sonunda satın alma opsiyonunun da olduğunu KAP’a bildirdi.

Christian Luyindama: âTaraftarÄ±n hareketi bana Ã§ok dokunduâ

LUYINDAMA'DAN TEŞEKKÜR

“Kendimi burada çok iyi hissediyorum. Galatasaray taraftarının sevgisine mücadelemle karşılık vereceğim. Hocalarımıza ve başkanımıza teşekkür ederim. Sahada çok çalışarak, onların bu desteğine cevap vereceğim. Havalimanında beni karşılayan taraftarlara teşekkür ederim. İşlerini bıraktılar, eşlerini bıraktılar, çocuklarını bıraktılar ve bu bana çok dokundu, çok teşekkürler.”

Son güncelleme 15:28 | 1 Şubat 2019
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