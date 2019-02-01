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Göztepe’nin büyük pişmanlığı! Kaçan balık çok büyük oldu…
Göztepe

Göztepe’nin büyük pişmanlığı! Kaçan balık çok büyük oldu…

Türkiye hareketli ve heyecanlı günlerin ardından devre arası transfer dönemini kaparken, bir gün önce tüm dünya Barcelona'nın genç bir oyuncu ile yaptığı sözleşme ile şaşkına döndü. Barcelona'nın imza attırdığı genç futbolcu Göztepe'de de büyük hayal kırıklığına neden oldu. 

1 Şubat 2019 12:58

Katalan ekibi yıldızlarla dolu kadrosuna 18 yaşında Kongolu Merveil Ndocyt’u kattı. Barcelona, genç yıldızın kulübü Getafe’ye 20 milyon Euro bonservis bedeli öderken, bu transfer Göztepe’de de büyük hayal kırıklığına neden oldu.

İzmir Kulübü, o dönemin teknik direktörü Tamer Tuna’nın tavsiyesi ve isteği üzerine genç futbolcuyu 2017 yaz transfer döneminde imza için şehre getirdi. Transferi için Arnavutluk kulübü FK Tirana ile 350 bin Euro bonservisle anlaşma da sağlandı.

Ancak Göztepe Başkanı Mehmet Sepil prensipte anlaşma sağlanmasına rağmen bu transferden vazgeçti.

Bu gelişme sonrasında Merveil Ndocyt, İspanyol ekibi Getafe’nin yolunu tuttu ve 1,5 yıllık sürede değerini 20 milyon Euro’ya yükseltip, Barcelona’ya transfer oldu. Böylece Göztepe avucunun içindeki büyük bir yıldızı kaçırırken, kulüp için çok büyük sayılabilecek önemli bir gelirden de oldu.

01 Şubat 2019 Bülent Korkmaz: `Sıçrama yapmak için kazanmak zorundayız` Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, hafta sonu karşılaşacakları Beşiktaş maçını değerlendirdi. Korkmaz, Sıçrama yapmak için kazanmak istiyoruz. Buna da ihtiyacımız var. Zor geçecek. Hakem hatasının az, VAR sisteminin kullanılmadığı, kullanılırsa da doğru kullanıldığı bir maç olmasını ümit ediyoruz. Hafta sonu mutlu olmayı umuyorum dedi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 12:58 | 1 Şubat 2019
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