Galatasaray’dan bir transfer bombası daha! Christian Luyindama imzaladı! İşte maliyeti

Türkiye’de transfer döneminin sona ermesine kısa bir süre kalırken Galatasaray, transfer bombalarına Christian Luyindama’yı da ekliyor. Sarı-kırmızılılar, Marcao, Emre Taşdemir, Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou’nun ardından son gün bir flaş hamleye daha imza attı. Standar Liege’de forma giyen Christian Luyindama, Galatasaray ile anlaşmaya vardı.

Galatasaray, anlaşmanın detaylarını Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Galatasaray’dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel futbolcu Christian Luyindama Nekadio ve kulübü S.A. Standard De Liege ile oyuncunun 2018-2019 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne 3.000.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca Şirketimiz 2019-2020 sezonu yaz transfer döneminde oyuncunun satın alma opsiyonuna tek taraflı olarak sahiptir.

Futbolcuya ise 2018-2019 futbol sezonu için net 600.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

TARAFTARLAR HAVAALANINDA KARŞILADI

Galatasaray taraftarı, Christian Luyindama’yı Atatürk Havalimanı’nda tezahüratlarla karşıladı. pic.twitter.com/s8BGn3g5Hh — SKOR (@SozcuSkor) 31 Ocak 2019

Prensip anlaşmasına varılan Christian Luyindama, sağlık kontrolünden geçmek üzere İstanbul’a geldi. 25 yaşındaki Kongolu stoper Atatürk Havalimanı’nda görüntülenirken kadrosunda son transferler ile 14 yabancı oyuncu bulunan Galatasaray’ın Luyindama’yı kadrosuna dahil edebilmesi için, bir yabancı isimi kadrosundan çıkarması gerekiyor.

Galatasaray`dan forvet paylaşımı Galatasaray, kadrosuna kattığı forvet oyuncuları Diagne ve Mitroglou ile ilgili hazırlanan videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. İlgili Haberi Oku

Galatasaray Kulübü, Luyindama transferi ile ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı: