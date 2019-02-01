Fenerbahçe’ye iki şok birden!

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy’de konuk ettiği Göztepe’yi 2-0 mağlup etti. Fenerbahçe, kazandığı maçta iki futbolcusu ile ilgili şok bir gelişme yaşadı. Sakatlanan Sadık Çiftpınar karşılaşmayı tamamlayamazken, sarı kart gören Mehmet Topal, cezalı duruma düştü.

Sarı-lacivertlilerin stoperi Sadık Çiftpınar, sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi. Maçın 50. dakikasında Jerome’nin yaptığı faulle ayağına sert bir darbe alan Sadık, maça 20 dakika devam etti ve 70. dakikada yerini Jailson’a bıraktı.

Ülker Stadı’nı hafif sekerek terk eden Sadık Çiftpınar’ın sakatlığı ile ilgili son durum yarın yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.

Jerome’nin Sadık Çiftpınar’a yaptığı sert hareket sonrasından hakem Suat Arslanboğa, doğrudan kırmızı kartına başvurdu ve Göztepe kalan dakikaları 10 kişi oynadı.

Fenerbahçe Göztepe maçı sonrası Tolgay Arslan`dan olay yaratan sözler! Fenerbahçe Göztepe maçı sonrası Tolgay Arslan açıklamalarda bulundu ve gündeme damga vuran ifadeler kullandı. Tolgay, Beşiktaş armasını bugüne kadar hiç öpmedim, bugün ilk kez arma öptüm. Bu içimden geldi. Tabii ki tepki olacak. Ben bunun farkındayım ama çok doğru bir karar verdiğimi bugün bana gösterdi dedi. İlgili Haberi Oku

MEHMET TOPAL CEZALI

Fenerbahçe’de Mehmet Topal, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Bu sezon ligde 4. kez sarı kartla cezalandırılan Mehmet Topal, gelecek hafta İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanında forma giyemeyecek. Fenerbahçe ile Göztepe arasında oynanan müsabakada Mehmet Topal gördüğü sarı kartla Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak Kayserispor maçında forma giyemeyecek. Müsabakanın 65. dakikasında sarı kart gören tecrübeli futbolcu deplasmanda oynanacak olan Kayserispor müsabakasını kaçıracak.

Serdar Aziz ve Tolgay Arslan Kadıköy`de... Taraftar istedi Tolgay Arslan kırmadı Fenerbahçe`nin yeni transferleri Serdar Aziz ve Tolgay Arslan, Kadıköy`de oynanan Göztepe maçına yedek kulübesinden başladı. Fenerbahçe taraftarları, Serdar Aziz ve Tolgay Arslan`a yoğun ilgi gösterdi. Tolgay Arslan, taraftarın kendisinden isteğini kırmadı. İlgili Haberi Oku