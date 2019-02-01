Fenerbahçe’nin zor UEFA Avrupa Ligi kararı!

Bu sezon gösterdiği kötü performans ile taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe, ara transfer döneminde yaptığı transferler ile taraftarlarının yüzünü biraz güldürmeyi başardı. Ara transfer döneminde Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Tolgay Arslan, Miha Zajc ve Victor Moses‘i kadrosuna katan Fenerbahçe’de bu kez akıllara UEFA Avrupa Ligi kadrosuna hangi futbolcunun ekleneceği sorusu takıldı.

Ersun Yanal’ın göreve gelmesinin ardından gösterdikleri yüksek performans ile takıma katkı sağlayan Nabil Dirar, Mehmet Ekici ve Roberto Soldado‘nun da kadroda olmaması teknik ekip ve yönetimi adeta kara kara düşündürüyor.

Ara transfer döneminin bitmesinin ardından sosyal medyada Fenerbahçeli taraftarlar arasında en çok konuşulan konu hangi futbolcuların listeye ekleneceği oldu.

İşte Fenerbahçe’nin sezon başı UEFA Avrupa Ligine bildirdiği kadro…

Kaleci: Volkan Demirel, Harun Tekin, Erten Ersu

Defans: Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla, Diego Reyes(Transfer oldu), İsmail Köybaşı, Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Yiğithan Güveli(Transfer oldu)

Orta Saha: Mehmet Topal, Alper Potuk, Barış Alıcı (Transfer oldu), Jailson Marques Siqueira, Yassine Benzia, Aatıf Chahechouhe(Transfer oldu), Mathie Valbuena, Oğuz Kağan Güçtekin, Elif Elmas,

Forvet: İslam Slimani, Michale Frey, Andre Ayew.

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