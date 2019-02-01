Fenerbahçe’nin yeni transferinden ilk sözler

Fenerbahçe’nin yeni transferi Miha Zajc, sarı-lacivertli kulübe transferi ile kariyeri için çok büyük bir adım attığını ifade etti. Transferin ardından FBTV’ye açıklamalarda bulunan 24 yaşındaki Sloven orta saha oyuncusu, Fenerbahçe’ye transfer olduğu için çok mutlu olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

“Kariyerim için büyük bir adım. Bu kulübün bir parçası olduğum için gerçekten çok mutluyum. Fenerbahçe hakkında güzel şeyler duydum. Türkiye’nin en büyük kulübü. Harika taraftarlara sahip. Fenerbahçe’de oynayacağım için çok heyecanlıyım. Taraftarlarımıza çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Birlikte kupalar kazanacağız. Onlar dünyanın en iyi taraftar gruplarından biri.”

COMOLLI: HOCAMIZIN DA TAM İSTEDİĞİ TİPTE BİR OYUNCU

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ise Miha Zajc’ın çon kaliteli ve teknik direktör Ersun Yanal’ın istediği tipte bir futbolcu olduğunu belirtti.

Comolli, Miha Zajc’ın transferinden dolayı mutlu olduklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Kendisi yaklaşık 1 yıldır takip ettiğimiz bir futbolcuydu. Scout ekibimiz maçlarını takip ediyordu. Yaz döneminde kadromuza katmak istedik ancak finansal durumlardan dolayı olmadı. Bu dönem transfer şansımız doğunca kaçırmak istemedik. O çok kaliteli bir oyuncu. Hocamızın da tam istediği tipte bir futbolcu. Ersun hoca da onun hakkında çok olumlu görüşlere sahip. Başkanımız ve başkan vekilimiz de bu transfer için çok çaba sarf etti.”