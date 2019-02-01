Fenerbahçe nefes kesen maçta mağlup

EuroLeague 21. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Bayern Münih’e deplasmanda 90-86 mağlup oldu. Nefes kesen ve iki kez uzatmaya giden maçta Fenerbahçe Beko, EuroLeague’deki 3. mağlubiyetini aldı. Bayern Münih ise 11. galibiyetine imza attı.

Münih kentindeki Audi Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk çeyreğini 21-20 önde geçen Fenerbahçe, soyunma odasına da 34-29 üstün gitti. Üçüncü çeyreğin 52-52 berabere geçildiği mücadelenin son çeyreğinde de iki takım birbirine üstünlük sağlayamadı ve 66-66 berabere biten maç uzatmaya gitti.

Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmanın ilk uzatma devresi 80-80 sona ererken, ikinci uzatma devresinde rakibine 90-86 üstünlük sağlayan Bayern Münih salondan galibiyetle ayrıldı.

Liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi’nde bu sezon 3. mağlubiyetini aldı.