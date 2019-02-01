Fenerbahçe Göztepe maçında Fenerbahçe’nin yeni yıldızı korkuttu! Göz Göz 10 kişi kaldı!

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasının açılış maçında Fenerbahçe, Göztepe’yi konuk ederken kritik karşılaşmanın 50. dakikasında Göztepe, 10 kişi kaldı. Göz Göz’de santrfor Jerome, Sadık Çiftpınar’a yaptığı müdahalenin ardından direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.
Suat Arslanboğa, tereddütsüz kırmızı kartına başvururken pozisyonun ardından Sadık, bir süre acı içinde yerde kaldı. Sağlık görevlileri önce saha içinde, daha sonra da kenarda Sadık’a ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.
Pozisyonun tekrar görüntülerinin ardından oyundan çıkması beklenen savunmacı, oyuna devam edebileceğini belirtti ve alkışlar arasında sahaya döndü. Sadık daha sonra 68’de oyundan çıkmak zorunda kaldı ve yerini Jailson’a bıraktı.