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Fenerbahçe Göztepe maçında Fenerbahçe’nin yeni yıldızı ilk golünü attı
Fenerbahçe

Fenerbahçe Göztepe maçında Fenerbahçe’nin yeni yıldızı ilk golünü attı

Fenerbahçe'nin Chelsea'den kiraladığı Victor Moses, Göztepe maçında sarı-lacivertli forma altındaki ilk golünü kaydetti. Victor Moses, ilginç bir istatistiğe de imza atmış oldu. Moses, maç sonrası yaptığı gol sevincinin anlamını da anlattı.

1 Şubat 2019 22:16

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe-Göztepe maçında Nijeryalı yıldız Victor Moses, 73. dakikada ilk golünü attı. Karşılaşmanın 64. dakikasında Ayew’in yerine oyuna giren Victor Moses, Fenerbahçe forması altında ilk kez gol sevinci yaşadı. Victor Moses, böylece kaleyi tutturduğu ilk vuruşta ağları havalandırmayı başardı.

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Göztepe takımının orta sahada kaptırdığı topta bir anda süratlenen Victor Moses, ceza sahasına doğru yöneldi. Reis’ten sıyrılan Victor Moses, sağ kanatta bulunan Jailson’a pas verdi. Verdiği pasın ardından altı pasa doğru yönelen Victor Moses, tekrar top istedi. Jailson’dan aldığı pas sonrası Nijeryalı yıldız, tek vuruşta Göztepe kalecisi Beto’yu avlamayı başardı.

Daha önce Fenerbahçe formasını iki kez giyen ve 50 dakika sahada kalan Victor Moses, bu kez oyuna girdikten yaklaşık 10 dakika sonra sarı-lacivertli forma altında ilk golünü ağlara bırakmış oldu.

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GOL SEVİNCİ HAKKINDA KONUŞTU

Victor Moses, karşılaşmanın ardından beIN Sports mikrofonlarına yaptığı açıklamada “Çok mutluyum, umarım takımım için çok daha fazla gol atmayı başarırım. Çok iyi takım arkadaşlarım var, herkes bana destek veriyor. Harika bir karakter gösterdik, bu beni çok mutlu ediyor” dedi.

Gol sevinci hakkında da konuşan Moses “Gol sevincimin bir anlamı yok. Suratımda maske varmış gibi yaptım. Batman işini yaparken siz onu göremezsiniz” ifadelerini kullandı.

Son güncelleme 23:54 | 1 Şubat 2019
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