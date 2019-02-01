Fenerbahçe Göztepe maçı sonrası Nabil Dirar’dan Ersun Yanal açıklaması

Spor T0to Süper Lig’de 20. haftanın açılış maçında Fenerbahçe, konuğu Göztepe’yi 2-0’lık skorla mağlup ederken takımın sezonun ikinci devresinde beğenilen isimlerinden biri olan Nabil Dirar, müsabakanın ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

‘Hocamın bana verdiği güven beni mutlu ediyor’

Dirar, “Kendimden ve takımdan son derece mutluyum. Hocamın bana verdiği güven de beni mutlu ediyor. Saha içinde olduğum sürece %100’ümü vermeye çalışıyorum. Saha içinde ne yaparsak yapalım birlikte çaba gösteriyoruz. Bu durumdan çıkabilmek için Allah’ın da yardımıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Umarım çalışmalarımızın sonucunu alacağız” dedi.

Deneyimli oyuncu takımın durumunu ise “Artık yukarıya doğru çıktığımızı görüyoruz. Bu öz güvenimizi arttıran bir şey. Bu saha içinde de görünüyor. Daha rahat hissediyoruz kendimizi. Biz büyük bir takımız ve büyük takım buralarda olmayı hak etmez. Biz de hak etmiyoruz. Herkes saha içinde her şeyini ortaya koyuyor” şeklinde değerlendirdi. Fenerbahçe Göztepe maçında Fenerbahçe`nin yeni yıldızı korkuttu! Göz Göz 10 kişi kaldı! Fenerbahçe Göztepe maçının 50. dakikasında konuk ekip Göztepe`den Jerome, Sadık Çiftpınar`a yaptığı müdahale ile kırmızı kart gördü. Bir süre acı içinde yerde kalan Sadık, tedavisinin ardından oyuna devam edebileceğini söyledi ve alkışlar içinde sahaya döndü. Sadık daha sonra 68`de oyundan çıkmak zorunda kaldı. İlgili Haberi Oku